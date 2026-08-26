Los riesgos de lavarse el pelo con vinagre: qué efectos puede tener y quiénes deberían evitarlo

Lavarse el cabello con vinagre es un recurso casero que circula desde hace años como una alternativa para mejorar el aspecto del pelo, darle brillo o combatir la caspa. Sin embargo, no existe evidencia clínica sólida que confirme que estos usos sean efectivos.

El vinagre contiene ácido acético y tiene propiedades antimicrobianas que pueden resultar útiles en determinadas circunstancias. Pero esto no significa que un enjuague casero mejore la salud del cabello o del cuero cabelludo. Además, cuando se utiliza de manera inadecuada, puede provocar irritación o incluso daño en la piel.

Una revisión publicada en el International Journal of Dermatology señala que las propiedades antimicrobianas del vinagre pueden tener aplicaciones dermatológicas concretas, aunque también advierte sobre los posibles efectos adversos cuando se emplea de forma incorrecta.

Por eso, aplicar vinagre sin diluir o en concentraciones elevadas sobre el cuero cabelludo no es recomendable.

¿Qué efectos puede tener el vinagre sobre el cabello?

El ácido acético presente en el vinagre puede modificar temporalmente el entorno ácido de la piel y del cabello. También puede actuar frente a determinados microorganismos y contribuir a una sensación de limpieza al ayudar a remover algunos residuos.

Sin embargo, estos posibles efectos no deben confundirse con propiedades reparadoras o terapéuticas. No hay evidencia suficiente para afirmar que el vinagre aumente el brillo del cabello o funcione como un tratamiento contra la caspa.

Por eso, si se utiliza, debe hacerse con especial precaución. Las concentraciones elevadas o un uso inadecuado pueden irritar el cuero cabelludo.

Vinagre blanco. Foto: Archivo El País.

Quiénes deberían evitar los enjuagues con vinagre

En una persona con el cuero cabelludo sano, un enjuague de vinagre muy diluido podría utilizarse de manera ocasional con fines exclusivamente cosméticos. De todos modos, no es un cuidado necesario y no resulta apropiado para todos.

Ante la aparición de ardor, picazón o enrojecimiento, lo indicado es suspender la aplicación.

También se recomienda evitar este tipo de enjuagues en los siguientes casos:



Cuero cabelludo irritado: si hay heridas, ardor, inflamación o enrojecimiento.

Dermatitis o eczema: la acidez puede empeorar una piel que ya está sensible.

o eczema: la acidez puede empeorar una piel que ya está sensible. Antecedentes de alergias o reacciones: especialmente frente a productos capilares o sustancias aplicadas sobre la piel.

Descamación intensa o lesiones: cuando todavía no se conoce el origen del problema.

Después de tratamientos químicos: si el cabello o el cuero cabelludo quedaron sensibles, secos o irritados.

Molestias luego de aplicarlo: si provoca picazón, quemazón o irritación, debe retirarse y evitarse nuevamente.

Foto: Pexels.

Vinagre blanco o de manzana: ¿cuál es mejor?

Tanto el vinagre blanco como el de manzana contienen ácido acético. Por eso, no hay evidencia suficiente para sostener que uno sea superior al otro para aumentar el brillo del pelo o combatir la caspa.

Más allá del tipo elegido, la principal precaución pasa por evitar concentraciones elevadas y el contacto prolongado con el cuero cabelludo.

El vinagre puede tener determinadas aplicaciones dermatológicas, pero eso no convierte al enjuague casero en un tratamiento para los problemas capilares. En definitiva, si se decide probarlo con fines cosméticos, debe ser muy diluido, ocasional y siempre suspendido ante cualquier señal de irritación.

En base a El Tiempo/GDA