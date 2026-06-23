Cómo reducir las caídas en adultos mayores, una de las principales causas de lesiones y muertes

Durante muchos años, las caídas fueron vistas como accidentes inevitables vinculados al envejecimiento. Un resbalón en el baño, un tropiezo en la escalera o una pérdida momentánea del equilibrio parecían formar parte natural de la vejez. Sin embargo, hoy se sabe que constituyen un importante problema de salud pública.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), las caídas representan la segunda causa de muerte por traumatismos no intencionales en el mundo. Cada año provocan alrededor de 684.000 fallecimientos y más de 37 millones de lesiones de suficiente gravedad como para requerir atención médica.

Además, las proyecciones publicadas en 2025 estiman que para 2040 la incidencia de caídas alcanzará los 6.460 casos por cada 100.000 habitantes. El acelerado envejecimiento de la población mundial hará que cada vez más personas estén expuestas a este riesgo, aunque los avances en la prevención y en los sistemas de atención podrían contribuir a reducir la mortalidad.

La osteoporosis, un factor que agrava las consecuencias

La edad continúa siendo el principal factor de riesgo. Con el paso de los años aumentan los problemas de movilidad, las alteraciones de la visión y del equilibrio, así como la presencia de enfermedades crónicas que elevan la probabilidad de sufrir una caída. Por eso, las personas mayores presentan las tasas más elevadas de lesiones graves y de muertes asociadas a este tipo de accidentes.

A esto se suma un factor menos visible, pero igualmente relevante: la osteoporosis. La disminución de la densidad ósea sigue siendo uno de los principales agravantes de las lesiones y está asociada a una proporción significativa de las muertes posteriores a una caída.

Mujer joven ayuda a una persona mayor. Foto: Freepik.

Por este motivo, los especialistas consideran que el tema debe ocupar un lugar prioritario en la agenda mundial de salud durante esta década y advierten que prevenir es mucho menos costoso que tratar las consecuencias. Cada caída que se evita implica menos internaciones, menos discapacidad y una menor presión sobre los sistemas de salud.

La prevención, la mejor herramienta

De cara a los próximos años, la prevención aparece como la principal estrategia para enfrentar este desafío. Sensores instalados en los hogares, dispositivos de monitoreo y tecnologías capaces de detectar cambios en la movilidad comienzan a perfilarse como aliados importantes para proteger a las personas mayores.

Sin embargo, las medidas más eficaces siguen siendo sorprendentemente sencillas. La OMS recomienda realizar programas de ejercicios destinados a fortalecer el equilibrio y la marcha, practicar regularmente Tai Chi, adaptar las viviendas para hacerlas más seguras y realizar evaluaciones periódicas del riesgo de caída.

El desafío hacia 2040 no será solamente prolongar la esperanza de vida, sino garantizar que esos años adicionales puedan transcurrir con autonomía, seguridad y dignidad. En un mundo que envejece cada vez más rápido, prevenir una caída puede convertirse en una de las decisiones más inteligentes para cuidar la salud del futuro.

En base a El Tiempo/GDA