¿Cómo evitar que tu perro se abalance sobre la comida, según los consejos del adiestrador César Millán?

No es poco habitual convivir con perros que se lanzan desesperados hacia su plato apenas lo ven, o que intentan manotear alimentos de la mesa y de las manos de sus dueños. Frente a esta conducta, el reconocido adiestrador César Millán —recordado por el ciclo El encantador de perros— compartió, según recogió el medio Ciudad, una serie de pautas para mejorar la convivencia cotidiana sin necesidad de recurrir a retos ni reprimendas.

Durante una demostración práctica junto a una mujer que tenía dificultades para contener a su mascota, el especialista explicó que el factor determinante reside en la disposición de quien guía al animal. Desde su perspectiva, los perros perciben de inmediato el estado emocional de las personas; por ese motivo, proyectar serenidad y firmeza condiciona directamente la forma en que reaccionan ante el alimento.

Por qué se desesperan y cómo lograr que se calmen

El adiestrador señala que esa atracción intensa hacia la comida responde, entre otros aspectos, al olfato sumamente desarrollado que poseen los canes. Por ende, la meta del aprendizaje no radica en anular ese interés natural, sino en enseñarles a controlar el impulso y respetar una orden antes de acercarse.

Según detalló Millán, no hace falta levantar la voz, pegar tirones de correa ni reaccionar con nerviosismo para marcar un límite. Su propuesta se centra en prestar atención a la postura física, el tono empleado y la actitud general. La clave consiste en serenar al animal mientras el humano conserva la tranquilidad, dado que, en palabras del experto, "ellos sienten esa energía". Durante la práctica, valiéndose únicamente de gestos corporales y calma, consiguió que el perro aguardara de manera progresiva la autorización de su dueña antes de comer.

Imagen: Easy Peasy AI.

Pasos para entrenar la espera con refuerzo positivo

Las recomendaciones del especialista pueden complementarse con dinámicas de refuerzo positivo, un método que apunta a recompensar los comportamientos acertados para consolidarlos en el tiempo. Para ponerlo en práctica de forma sencilla, conviene seguir una secuencia ordenada:



Seleccionar un bocado apto para perros que funcione como premio. Escoger un ambiente tranquilo dentro de la casa, libre de distracciones excesivas. Exhibir el alimento sin permitir que el animal lo agarre al instante, manteniendo una distancia prudente si aún le cuesta contenerse. Recompensar al perro en el momento en que se quede quieto o decida alejarse por iniciativa propia de la comida. Utilizar siempre una palabra corta y clara para indicar la pausa —como "espera"— y un término diferente para habilitarlo a comer. Extender el lapso de espera de manera paulatina, avanzando únicamente cuando el animal responda con serenidad. Realizar prácticas cortas y darlas por finalizadas antes de que surjan signos de frustración o ansiedad.

Perro salchicha comiendo. Foto: Freepik.

Qué prácticas conviene dejar de lado

Durante todo el proceso de aprendizaje resulta fundamental descartar los gritos, los castigos físicos y cualquier escenario que despierte temor en la mascota. Si en algún momento el perro intenta tomar el alimento antes de tiempo, lo aconsejable es bajar el nivel de exigencia del ejercicio y volver a premiar una conducta más simple.

Consolidar este tipo de hábitos demanda constancia y paciencia, ya que no se busca una obediencia automática de un día para el otro, sino construir una respuesta estable frente a diversos contextos. Incorporar esta rutina facilita enormemente la dinámica diaria, en especial durante reuniones familiares, cuando llegan visitas o al momento de manipular comida en el hogar.

En base a El Tiempo/GDA