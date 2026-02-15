Cómo comportarse en la mesa: reglas básicas antes de comenzar una comida

Aceptar una invitación a comer en una residencia implica seguir ciertas normas de comportamiento vinculadas al agradecimiento, la puntualidad, la vestimenta, la interacción social y la disposición en la mesa.

Estas pautas comienzan antes de llegar al encuentro y se mantienen hasta que la comida se inicia formalmente.

Una invitación a comer no supone llevar obsequios en el momento de la llegada. En caso de querer expresar gratitud, se recomienda enviar un ramo de flores multicolores durante la mañana del día del encuentro. El agradecimiento puede realizarse antes o después de la ocasión.

Mesa. Foto: Pixabay

La puntualidad es un aspecto central. Si la invitación es, por ejemplo, a las 20.00, se sugiere arribar unos cinco minutos antes. También es importante respetar el código de vestimenta indicado por los anfitriones. Ante cualquier duda, se aconseja consultar previamente. En palabras de la condesa Eugenia de Chikoff: “Es mejor prever, no constatar”.

Recepción y comportamiento previo al comedor

Al llegar a la residencia, lo habitual es que personal de servicio reciba a los invitados y que uno de los anfitriones salude y ofrezca una bebida. En ese momento, se debe elegir únicamente entre las opciones disponibles, evitando solicitar productos que no hayan sido ofrecidos.

Antes de pasar al comedor, suelen servirse bocadillos en cantidad moderada, generalmente cuatro o cinco por persona. Se recomienda no consumirlos en exceso, ya que la comida principal se servirá posteriormente.

Cuando el personal anuncia que “la mesa está servida”, los invitados se levantan y se dirigen al comedor detrás de los anfitriones. En algunos casos, los asientos están asignados mediante tarjetas con nombres; de lo contrario, se espera la indicación correspondiente. En comidas formales, se alternan mujeres y varones, y los matrimonios no se ubican juntos, práctica conocida como “descanso matrimonial”.

Los varones asisten a las damas para tomar asiento. Una vez sentados, no se deben tocar cubiertos, copas ni otros elementos de la mesa hasta que la comida comience. Si algún objeto parece mal dispuesto, no debe corregirse, ya que puede interpretarse como una observación hacia los anfitriones.

Conducta en la mesa y temas de conversación

En la mesa suelen encontrarse panes, manteca y la copa de agua ya servida. No corresponde consumir ninguno de estos elementos antes del inicio formal de la comida. El autocontrol forma parte de la conducta esperada, así como utilizar ese tiempo para conversar.

Durante la comida, existen temas que deben evitarse, como fútbol, política, religión, divorcios, enfermedades o accidentes. Se privilegian conversaciones vinculadas con filosofía, arte, música, teatro o experiencias de viaje.

Posiciones correctas de las manos

Una de las posiciones aceptadas consiste en apoyar las yemas de los dedos de la mano izquierda sobre el borde de la mesa, con la mano derecha sobre la izquierda, orientadas hacia el centro del plato, de modo que desde el frente solo se observen las yemas.

Otra postura consiste en colocar las manos con los dedos entrelazados, como en posición de oración, con el pulgar derecho sobre el izquierdo.

También es frecuente apoyar los puños cerrados a ambos lados del plato, con los pulgares hacia arriba. Sin embargo, esta posición, aunque común entre varones, no es la más recomendable, ya que puede desplazar los cubiertos.

En base a El Tiempo/GDA