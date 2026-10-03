Cinco trucos caseros para eliminar las manchas de desodorante de la ropa y cómo prevenirlas

El desodorante es un elemento indispensable en la rutina diaria. Nos acompaña desde el comienzo de la jornada y resulta un aliado clave para mantener la sensación de frescura mientras se afrontan las tareas, los traslados y los compromisos cotidianos. Sin embargo, el inconveniente con este producto surge cuando deja residuos persistentes en la vestimenta, generando marcas amarillas o blancas que requieren de un tratamiento especial, ya que un lavado convencional no suele ser suficiente para eliminarlas.

Existen alternativas caseras eficaces para tratar estas afecciones en las telas, las cuales varían según la antigüedad de la marca, el tipo de residuo y el material de la prenda.

Soluciones caseras para recuperar las prendas

Más allá de los productos de limpieza especializados, diversos insumos básicos que suelen estar presentes en cualquier hogar pueden transformarse en potentes recursos para remover las manchas de desodorante:



Vinagre blanco: Se posiciona como una de las opciones más efectivas para aflojar los restos adheridos a las fibras. El procedimiento consiste en rociar un chorro directamente sobre la zona afectada, dejar reposar durante cinco minutos y luego lavar la prenda con la rutina habitual.

Se posiciona como una de las opciones más efectivas para aflojar los restos adheridos a las fibras. El procedimiento consiste en rociar un chorro directamente sobre la zona afectada, dejar reposar durante cinco minutos y luego lavar la prenda con la rutina habitual. Pasta de sal: Al mezclar sal fina con una pequeña cantidad de agua se obtiene una pasta consistente. Esta preparación se aplica sobre la mancha, se deja actuar por unos 15 minutos y posteriormente se refriega de forma suave antes de enjuagar y lavar la prenda.

Hay maneras de potenciar la eficacia de esta fruta para ahuyentar roedores. Foto: Commons.

Jugo de limón: Aplicar jugo fresco directamente sobre el área manchada y dejarlo actuar durante unos 10 minutos ayuda a remover la suciedad. Transcurrido ese tiempo, se debe aclarar con agua fría. Cabe remarcar una precaución fundamental: no debe implementarse en indumentaria oscura o de color, puesto que el ácido puede desteñir la tela.

Aplicar jugo fresco directamente sobre el área manchada y dejarlo actuar durante unos 10 minutos ayuda a remover la suciedad. Transcurrido ese tiempo, se debe aclarar con agua fría. Cabe remarcar una precaución fundamental: no debe implementarse en indumentaria oscura o de color, puesto que el ácido puede desteñir la tela. Aspirina disuelta: Un comprimido triturado y disuelto en agua tibia actúa como un removedor eficaz. Se debe colocar la mezcla sobre la zona afectada, aguardar cinco minutos para que haga efecto y aclarar finalmente con agua fría.

Un comprimido triturado y disuelto en agua tibia actúa como un eficaz. Se debe colocar la mezcla sobre la zona afectada, aguardar cinco minutos para que haga efecto y aclarar finalmente con agua fría. Bicarbonato de sodio: Combinando este polvo con un poco de agua se forma una pasta espesa que se extiende sobre la parte percudida. Luego de un reposo de 20 minutos, se refriega con cuidado, se remueven los restos con agua y se introduce la prenda en el lavarropas.

Bicarbonato de sodio. Foto: Freepik

Estrategias para prevenir la aparición de marcas

La prevención resulta un paso fundamental que comienza al momento de vestirse. Permitir que el desodorante se seque por completo en la piel antes de ponerse la indumentaria disminuye considerablemente la transferencia de producto hacia el tejido, un detalle de vital importancia cuando se utilizan prendas ajustadas o de tonos oscuros.

Por otra parte, la elección del formato de desodorante influye directamente en este problema. Optar por fórmulas de secado rápido, como las presentaciones en aerosol, facilita el proceso diario, a diferencia de las versiones en crema o gel que demandan un tiempo de absorción superior.

Asimismo, el uso de indumentaria confeccionada con telas livianas favorece una mejor transpiración; esto previene las habituales manchas amarillas que suelen generarse cuando los compuestos del producto entran en contacto directo con la sudoración.

En base a El Universal/GDA