Cinco señales al despertar que pueden indicar niveles altos de azúcar y alertar sobre hiperglucemia

Despertar con sed intensa, fatiga, dolor de cabeza o visión borrosa puede estar relacionado con niveles elevados de glucosa en sangre. La llamada hiperglucemia matutina puede presentarse tanto en personas con diabetes o prediabetes como en quienes aún no tienen diagnóstico, por lo que reconocer estas señales resulta clave para evitar complicaciones.

Este fenómeno ocurre cuando los niveles de azúcar aumentan durante la madrugada o en las primeras horas del día. En muchos casos, se manifiesta a través de síntomas que pueden repetirse con el tiempo y que suelen pasar desapercibidos.

Sed intensa y boca seca al despertar

La sensación marcada de sed acompañada de resequedad bucal es una de las señales más frecuentes. Este síntoma, conocido como polidipsia, aparece cuando el organismo pierde líquidos debido al aumento de la micción. Según MedlinePlus, el exceso de glucosa obliga a los riñones a trabajar más para filtrarla, lo que incrementa la pérdida de líquidos y activa el mecanismo de la sed.

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Despertarse varias veces para orinar

Levantarse durante la noche dos o más veces para ir al baño puede estar vinculado con niveles elevados de glucosa. Cuando esta supera ciertos valores, los riñones no logran reabsorberla completamente y el cuerpo la elimina a través de la orina. La Clínica Mayo señala que la micción frecuente, especialmente nocturna, es uno de los signos tempranos más característicos de hiperglucemia.

Visión borrosa al comenzar el día

Las dificultades para enfocar o los cambios temporales en la visión también pueden estar relacionados con alteraciones en los niveles de azúcar. El exceso de glucosa puede modificar el equilibrio de líquidos en el ojo y afectar el cristalino. De acuerdo con MedlinePlus, este síntoma puede revertirse cuando los niveles se normalizan, pero su recurrencia puede indicar descontrol glucémico.

Hombre despertándose por la mañana. Foto: Freepik.

Fatiga y debilidad

Sentirse cansado o con poca energía al despertar, incluso después de haber dormido, puede estar asociado a dificultades en el uso de la glucosa por parte del organismo. Cuando hay resistencia a la insulina o una producción insuficiente, las células no logran acceder al combustible necesario. La Clínica Mayo advierte que la fatiga y la debilidad son síntomas frecuentes en etapas iniciales de hiperglucemia.

Dolor de cabeza y problemas de concentración

El dolor de cabeza al despertar también puede estar relacionado con variaciones de glucosa durante la madrugada. Este comportamiento se vincula con el llamado fenómeno del amanecer, un proceso en el que, entre las 4 y las 8 de la mañana, el organismo libera hormonas como el cortisol y la hormona del crecimiento. En personas con alteraciones metabólicas, esto puede aumentar la resistencia a la insulina y elevar el azúcar en sangre.

Hombre sufre migraña. Foto: Freepik.

Además, la deshidratación causada por la micción excesiva y los cambios en los electrolitos pueden contribuir tanto al dolor de cabeza como a la dificultad para concentrarse en las primeras horas del día.

Reconocer estas señales y prestar atención a su repetición puede ser clave para consultar a tiempo y controlar los niveles de glucosa.

En base a El Tiempo/GDA