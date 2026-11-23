Un equipo interdisciplinario liderado por la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hong Kong (HKUST) desarrolló un hilo dental inteligente capaz de recolectar y analizar muestras de fluido gingival para detectar indicadores relacionados con la diabetes, la inflamación de las encías y otras alteraciones metabólicas.

El dispositivo, denominado Smart Floss, incorpora un canal microfluídico y una matriz de biosensores que permiten analizar una pequeña muestra del líquido presente entre los dientes y las encías. Los resultados se obtienen en pocos minutos y se transmiten a un teléfono inteligente, sin necesidad de realizar punciones ni procedimientos invasivos.

La tecnología busca aprovechar la relación entre la salud bucal y la salud metabólica. La inflamación de las encías puede favorecer la liberación de moléculas inflamatorias que contribuyen a alterar la sensibilidad a la insulina. A su vez, los niveles elevados de glucosa en sangre pueden perjudicar los tejidos que sostienen los dientes y aumentar el riesgo de desarrollar enfermedad periodontal.

Encías sanas. Foto: Commons.

Pese a esta conexión, el control de ambas condiciones suele realizarse por separado. Mientras que la medición convencional de glucosa requiere una muestra de sangre, la evaluación de la salud gingival depende habitualmente de una consulta odontológica.

Según Hnin Yin Yin Nyein, profesora asistente del Departamento de Ingeniería Química y Biológica de la HKUST y autora principal del estudio publicado en Science Advances, el objetivo es integrar el monitoreo de la salud bucal y determinados indicadores metabólicos en una práctica cotidiana como el uso del hilo dental.

La investigadora sostiene que incorporar sensores a este hábito podría facilitar el seguimiento de condiciones crónicas y favorecer una estrategia de prevención de enfermedades más accesible y frecuente.

Cómo funciona el hilo dental inteligente

| Foto: Commons.

El dispositivo analiza el fluido crevicular gingival (FCG), un líquido que se encuentra en el pequeño espacio entre los dientes y las encías. Este fluido deriva del suero sanguíneo y contiene biomarcadores que permiten obtener información sobre procesos metabólicos y sobre el estado inflamatorio de los tejidos periodontales.

Sin embargo, su recolección presenta dificultades: es viscoso, se evapora con facilidad y, hasta ahora, su extracción para estudios clínicos suele requerir procedimientos realizados por profesionales odontológicos.

Para resolver este problema, los investigadores diseñaron un hilo dental de doble filamento recubierto con pectina de grado alimenticio, un compuesto de origen vegetal utilizado habitualmente como espesante.

Al deslizarlo suavemente entre los dientes durante unos 20 segundos, el hilo recoge una pequeña cantidad de fluido gingival, que queda retenida entre sus dos filamentos. La tensión superficial ayuda a conservar la muestra durante su extracción.

Luego, un mecanismo interno introduce el hilo en una cámara sellada, donde la muestra entra en contacto con sensores microscópicos. En aproximadamente tres minutos, el sistema puede medir indicadores como la glucosa, el ácido úrico y los marcadores asociados con la inflamación gingival.

Qué demostraron las primeras pruebas

Para evaluar el funcionamiento del Smart Floss, el equipo convocó a participantes de distintas edades, entre ellos personas con diabetes y diferentes condiciones de salud periodontal.

Según explicó Nyein, los voluntarios consideraron que el dispositivo era cómodo y valoraron especialmente la posibilidad de obtener información sobre su salud sin recurrir a pinchazos.

Inyección de medicamento Foto: CAF

Las pruebas preliminares mostraron una correlación favorable entre las mediciones de glucosa y ácido úrico obtenidas mediante el hilo inteligente y los análisis de sangre convencionales. Asimismo, los indicadores de inflamación gingival mostraron correspondencia con los resultados de las evaluaciones periodontales realizadas por profesionales.

Aunque todavía se necesitan estudios adicionales para establecer su precisión, seguridad y utilidad clínica, el desarrollo abre una nueva posibilidad para el monitoreo de la salud bucal y metabólica. Su principal aporte consiste en explorar cómo una actividad cotidiana, como la higiene dental, podría convertirse también en una oportunidad para obtener información sobre el estado general del organismo.