Por qué una limpieza dental convencional no basta para tratar la periodontitis y cuidar tus encías

Luis Bueno

La periodontitis es una enfermedad inflamatoria crónica de origen infeccioso que afecta las encías y los tejidos que sostienen los dientes. Si no se trata y controla adecuadamente, puede avanzar de manera silenciosa, provocar la pérdida de piezas dentarias y repercutir en la salud general. También se considera un factor de riesgo asociado a numerosas enfermedades sistémicas.

Entre sus principales síntomas se encuentran el sangrado de encías durante el cepillado, el mal aliento y, en etapas avanzadas, la movilidad de los dientes. Sin embargo, la ausencia de manifestaciones visibles no significa que la enfermedad esté controlada.

La agresión bacteriana sobre los tejidos periodontales es continua, incluso después de completar el tratamiento. Por eso, recuperar la salud de las encías no significa que el problema haya desaparecido definitivamente: es necesario mantener ciertos cuidados para evitar que vuelva a activarse. Vale la pena hacerse algunas preguntas claves:

¿Por qué es importante el mantenimiento periodontal? El objetivo es prevenir las recaídas y la progresión de la enfermedad, detectar precozmente posibles signos de reactivación y reducir el riesgo de pérdida de dientes. También es este el que permite identificar otras afecciones bucodentales. ¿Qué ocurre si no se realiza un mantenimiento adecuado? Sin controles periódicos, la periodontitis puede reactivarse y continuar destruyendo los tejidos que sostienen los dientes, incluso después de haber recibido tratamiento.

Aunque la terapia periodontal puede reducir o eliminar síntomas como el sangrado y la movilidad dentaria, algunos signos de recaída no son perceptibles para el paciente y solo pueden identificarse mediante una evaluación profesional. El compromiso del paciente también es determinante.

¿En qué consiste un programa de mantenimiento periodontal? Es un conjunto de procedimientos de evaluación, prevención y tratamiento que se realiza una vez recuperada la salud periodontal. Cada consulta suele durar entre 45 y 60 minutos e incluye evaluación de la salud general, exploración bucodental, identificación de áreas susceptibles de reactivar la enfermedad, control de la higiene personal, una limpieza profesional y la planificación del siguiente control (establecimiento de la fecha de la próxima consulta según las necesidades del paciente). ¿Con qué frecuencia hay que acudir al periodoncista? El primer control suele realizarse un mes después de finalizar el tratamiento. Durante el primer año, las consultas se programan generalmente cada tres o cuatro meses. Luego, la frecuencia se adapta al riesgo individual de recaída. En personas con riesgo bajo o moderado, los controles suelen realizarse cada cuatro a seis meses; en pacientes de riesgo elevado, cada dos o tres. En determinados casos de riesgo muy bajo, puede considerarse una frecuencia semestral.

Para establecer estos intervalos se consideran factores como la tendencia a acumular placa y sarro, la capacidad de mantener una higiene adecuada, el tabaquismo y la presencia de enfermedades como la diabetes. También deben contemplarse aspectos del estilo de vida, como la alimentación, la actividad física y el bienestar emocional.

Lavarse los dientes Foto: Freepik

¿Una limpieza dental convencional es suficiente? No. Las llamadas profilaxis dentales, realizadas de manera aislada, no reemplazan un programa de mantenimiento periodontal. Aunque contribuyen a la higiene bucal, no necesariamente incluyen la evaluación específica de las encías ni la eliminación de los depósitos bacterianos que se acumulan debajo de ellas.

Para prevenir la progresión de la periodontitis es indispensable realizar controles con la frecuencia y los procedimientos que requiere cada paciente.

¿Quién debe realizar el mantenimiento periodontal? El seguimiento debe estar a cargo de un especialista en periodoncia (periodoncista), capacitado para evaluar la evolución de la enfermedad, detectar recaídas y establecer las medidas preventivas o terapéuticas necesarias.

Su intervención, junto con el compromiso del paciente, es fundamental para conservar los dientes y mantener bajo control la enfermedad periodontal.

Examen de encías. Foto: Commons.

¿Es posible colocarse implantes dentales si se tiene periodontitis? Antes de colocar implantes dentales es imprescindible realizar una evaluación periodontal. La periodontitis activa aumenta el riesgo de complicaciones y de pérdida de los implantes, por lo que debe estar tratada y controlada antes del procedimiento.

El periodoncista debe realizar una evaluación clínica, que incluya un periodontograma, y solicitar los estudios por imágenes necesarios, como una tomografía, cuando corresponda.

¿Qué importancia tiene la higiene bucodental diaria? La higiene personal es uno de los pilares del éxito del mantenimiento periodontal. Si el paciente no sigue las indicaciones de su periodoncista, la placa bacteriana puede volver a acumularse y favorecer la reactivación de la enfermedad.

Por eso, el diagnóstico de periodontitis debe acompañarse de un plan de tratamiento que incluya un calendario de controles periódicos.

El mantenimiento no es opcional ni puede sustituirse por una limpieza dental convencional: forma parte del tratamiento y resulta esencial para conservar los resultados a largo plazo.