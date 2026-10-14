Celiaquía en edad adulta: cuando recibir el diagnóstico obliga a redefinir toda la vida

Aunque la enfermedad celíaca se ha asociado tradicionalmente con la infancia, la evidencia científica demuestra que un número creciente de diagnósticos se produce en la edad adulta, sobre todo a partir de los 35 años. En muchos casos, este retraso en la detección ocurre porque no aparece con los síntomas digestivos clásicos, sino con manifestaciones inespecíficas o fuera del aparato digestivo.

Lo cierto es que una persona puede presentar desde joven una predisposición genética a desarrollar celiaquía sin manifestar síntomas durante muchos años. Entonces, diversos factores ambientales, como determinadas infecciones, cambios hormonales o alteraciones importantes de la microbiota intestinal (conjunto de microorganismos que viven de forma natural en nuestro intestino, como las bacterias), podrían actuar como factores desencadenantes o moduladores de la dolencia. En cualquier caso, esta tiene un origen multifactorial.

La anemia ferropénica como señal de alarma

Un cuadro muy representativo del diagnóstico tardío es la anemia ferropénica crónica o refractaria al tratamiento con hierro. Resulta habitual que adultos celíacos pasen años en consultas de hematología y probando suplementos sin lograr recuperar sus niveles de ferritina, proteína que almacena el hierro en las células.

Porque nos enfrentamos a un trastorno autoinmune sistémico: la inflamación destruye las vellosidades del intestino delgado, lo que reduce la superficie de absorción e impide la incorporación de micronutrientes esenciales como el citado hierro.

La barrera de los falsos negativos

El proceso diagnóstico presenta una barrera importante: la alta probabilidad de que los resultados de los análisis sean engañosos. En una proporción considerable de casos, los análisis de anticuerpos (IgA antitransglutaminasa) arrojan resultados seronegativos, lo que lleva a descartar la celiaquía antes de tiempo. El déficit de IgA, una dieta pobre en gluten antes de la analítica o ciertas características propias de la enfermedad pueden falsear el resultado.

Ante una sospecha firme, las guías médicas recomiendan no detener el estudio y realizar biopsias intestinales para confirmar la lesión mucosa. Más allá de la diarrea o la pérdida de peso, la enfermedad suele manifestarse de forma silenciosa mediante fatiga persistente, osteoporosis, alteraciones del esmalte dental o problemas neurológicos.

Disparidades de género

Si bien la celiaquía afecta a personas de cualquier sexo y edad, las investigaciones epidemiológicas muestran una mayor prevalencia en mujeres. Esto explica por qué una gran parte de los diagnósticos en la madurez ocurre en pacientes femeninas que han convivido durante años con síntomas leves o solapados con otras condiciones.

¿Por qué nos dan más ganas de comer en los días fríos y grises?Foo Foto: Freerange.

Carga económica y psicológica

A día de hoy no existe un tratamiento farmacológico. La única terapia eficaz es la eliminación estricta y permanente del gluten de la dieta (excluyendo trigo, cebada, centeno y sus híbridos), acompañada de seguimiento médico periódico para evaluar la recuperación del intestino.

Sin embargo, esta pauta impone un impacto económico sostenido: los alimentos específicos sin gluten tienen un coste muy superior al de los productos convencionales. En productos básicos como el pan, la harina o la pasta, esta diferencia de precio se sitúa entre el 200 % y el 300 % respecto a las versiones tradicionales.

Además, recibir el diagnóstico a partir de los 35 años plantea un verdadero desafío adaptativo. El paciente debe reestructurar hábitos alimentarios y de conducta arraigados durante décadas, con alteraciones en su día a día:



Hipervigilancia constante: la necesidad ineludible de evitar la contaminación cruzada en casa y al comer fuera transforma la alimentación en una tarea de planificación continua.

Pérdida de espontaneidad: afecta a las reuniones sociales, viajes y eventos de convivencia.

Carga emocional: la dificultad para mantener la pauta y el temor a la ingestión inadvertida de gluten se relacionan con tasas elevadas de ansiedad, frustración, estrés y una pérdida de la identidad alimentaria.

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Una patología de alcance integral

La enfermedad celíaca va mucho más allá de las molestias digestivas. Su capacidad para camuflarse tras analíticas inespecíficas exige un alto índice de sospecha en la atención médica de adultos.

Comprender la magnitud de esta condición exige reconocer tanto sus mecanismos biológicos como sus consecuencias socioeconómicas y emocionales: la dieta sin gluten no es una opción de estilo de vida, sino un tratamiento médico continuado que exige una reestructuración profunda de la vida cotidiana.

María Vanessa Chávez Peña, The Conversation