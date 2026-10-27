Cada cuánto hay que lavar los repasadores para evitar la acumulación de bacterias

Los trapos de cocina son elementos de uso cotidiano, pero también pueden convertirse en un foco de acumulación de bacterias si no se lavan regularmente.

Además de generar malos olores, la humedad y la suciedad favorecen la proliferación de microorganismos y la aparición de moho.

Según la Universidad Estatal de Iowa, los repasadores o trapos de cocina deben cambiarse cada uno a tres días, dependiendo de la frecuencia con la que se utilicen. Mantener una buena higiene en la cocina ayuda a reducir el riesgo de contaminación por bacterias como Salmonella, E. coli y Listeria monocytogenes.

Un video publicado en Instagram por el laboratorio SACIM, ubicado en Castellón, España, mostró el crecimiento microbiológico que puede producirse en estos utensilios. Para la prueba, compararon un trapo utilizado durante cuatro días con otro que llevaba apenas unas horas de uso.

Durante esos cuatro días, el paño se empleó en tareas habituales, como secar superficies con agua, manos y utensilios de cocina. El resultado evidenció un mayor crecimiento microbiológico en el trapo usado durante más tiempo.

Cómo lavar los trapos de cocina

La Universidad Estatal de Iowa recomienda prestar atención tanto al lavado como al secado de estos implementos para mantener una buena higiene.

Repasador. Foto: Pixabay

Entre las medidas sugeridas se encuentran:

- Lavarlos con agua caliente: se recomienda utilizar la lavadora y realizar un ciclo de aproximadamente 45 minutos.

- Secarlos correctamente: después del lavado, conviene tenderlos en un lugar donde reciban luz solar.

- Guardarlos en un espacio seco: evitar la humedad ayuda a prevenir la aparición de moho y los malos olores.

- Usar un trapo para cada superficie: los expertos aconsejan separar los paños según el área de la cocina o la tarea para la que se utilizan, ya que algunas superficies acumulan más suciedad que otras.

Cambiar los trapos con frecuencia y evitar que permanezcan húmedos son medidas sencillas que contribuyen a mantener la higiene en la cocina y reducir la contaminación por microorganismos.

En base a El Tiempo/GDA