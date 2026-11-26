Los ladridos excesivos, los destrozos y las reacciones agresivas preocupan a muchos dueños de perros, que suelen atribuir estos comportamientos al carácter del animal.

Sin embargo, el adiestrador canino Borja Capponi, con unos 30 años de experiencia en educación y comportamiento animal, propone observar también qué sucede en el entorno del perro y cuál es el papel de su propietario.

Capponi sostiene que muchas personas interpretan las reacciones de sus mascotas desde una perspectiva humana y esperan que comprendan normas y emociones que no les corresponden. Por eso, antes de atribuirles un problema de conducta, considera importante revisar cómo se relacionan con ellas y qué condiciones les ofrecen.

Mujer acariciando a un perro en un parque Foto: ChatGPT

Quién es Borja Capponi y cómo comenzó su trayectoria

Capponi dio a conocer su enfoque en 2010, cuando presentó en el canal Cuatro el programa Malas pulgas, inspirado en el formato estadounidense de César Millán, El encantador de perros.

En cada entrega visitaba hogares con problemas de convivencia entre las familias y sus mascotas, y mostraba cómo corregir determinadas conductas.

Por qué cada perro necesita una solución diferente

Para Capponi, cada perro tiene un temperamento y necesidades propias, por lo que no existe una receta única para resolver todos los problemas de comportamiento.

No comprender esas particularidades puede derivar en situaciones graves, como el abandono del animal. Por eso, considera necesario observar las características de cada perro y adaptar los cuidados y la educación a sus necesidades.

Qué necesita un perro para evitar problemas de conducta

De acuerdo con el planteo del especialista, los perros necesitan rutinas, actividad física, estimulación y una relación estable con las personas de su entorno.

Cuando alguno de estos elementos falta, pueden aparecer ladridos excesivos, miedo, ansiedad o conductas destructivas. Entre los factores que pueden influir en estos comportamientos se encuentran la falta de ejercicio, los cambios constantes en las normas y las situaciones que generan inseguridad.

La falta de actividad física y el exceso de tiempo a solas también pueden estar relacionados con los destrozos en muebles y otros objetos del hogar.

¿Es siempre responsabilidad del dueño?

Responsabilizar al propietario no significa que todos los problemas de conducta tengan un único origen. También influyen la genética, las experiencias anteriores, el estado de salud y el ambiente en el que vive el animal.

Además, el perro conserva su capacidad de aprender, por lo que su comportamiento puede trabajarse a partir de la educación y de las condiciones de convivencia.

Mujer con un perro golden. Foto: Pixabay

Cuánto tiempo hay que dedicarle a un perro antes de adoptarlo

En un pódcast con el creador de contenido Arturo Zarzalejo, Capponi insistió en la importancia de evaluar el tiempo disponible antes de incorporar un perro al hogar.

Su advertencia apunta especialmente a quienes pasan unas 15 horas al día fuera de casa. Según recoge el medio, la falta de compañía y atención puede afectar el bienestar del animal y favorecer la aparición de problemas de comportamiento.

En base a El Tiempo/GDA