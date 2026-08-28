Bebidas detox: ¿El agua de avena limpia el hígado graso? Qué dice la ciencia y cómo se prepara

El agua de avena se ha vuelto popular entre quienes buscan incorporar bebidas naturales a su alimentación. Una de las razones es la asociación que suele hacerse entre la avena y la salud del hígado, especialmente en personas con hígado graso.

Sin embargo, es importante distinguir entre los posibles beneficios nutricionales de este cereal y las promesas de las llamadas “bebidas detox”. El agua de avena no elimina por sí sola la grasa acumulada en el hígado ni constituye un tratamiento para la enfermedad hepática grasa. Puede formar parte de una alimentación equilibrada, pero sus efectos deben entenderse dentro del conjunto de los hábitos alimentarios.

Un estudio publicado en Nutrition Journal en 2025 analizó precisamente la relación entre el consumo de avena y la salud hepática y señaló que este vínculo continúa siendo objeto de investigación. La avena contiene beta-glucanos, un tipo de fibra soluble al que se le atribuyen diferentes efectos metabólicos y cardiovasculares. Por eso, incorporarla a la alimentación puede resultar beneficioso como parte de un patrón alimentario saludable.

Entre sus posibles aportes se encuentran:



Aumentar el consumo de fibra soluble, un componente importante de una alimentación equilibrada.

Contribuir al control del colesterol , especialmente de los niveles de colesterol LDL.

, especialmente de los niveles de colesterol LDL. Favorecer la salud metabólica, cuando forma parte de buenos hábitos alimentarios.

Contribuir a la salud cardiovascular, debido a las propiedades asociadas a sus beta-glucanos.

Sustituir bebidas con azúcares añadidos, siempre que se prepare sin azúcar, miel ni siropes.

Joven se atiende con doctora. Foto: Shutterstock.

Esto no significa que beber agua de avena tenga un efecto directo sobre la grasa acumulada en el hígado. Su posible aporte está relacionado con las características nutricionales de la avena y con el contexto general de la alimentación. Prepararla en casa es sencillo y permite evitar el agregado de azúcar. Para hacer una porción se pueden seguir estos pasos:



Remojar la avena. Colocar tres cucharadas de copos de avena en agua y dejarlos reposar durante al menos dos horas. Licuar. Escurrir la avena remojada, colocarla en una licuadora y añadir aproximadamente 200 mililitros de agua. Procesar hasta obtener una mezcla homogénea. Colar. Pasar la preparación por un colador si se busca una bebida de textura más ligera. Dar sabor. Se puede agregar canela o unas gotas de limón. Lo recomendable es evitar azúcar, miel y siropes si el objetivo es mantener una bebida sin azúcares añadidos. Consumir. Puede beberse recién preparada como parte de una alimentación variada.

No existe un horario obligatorio para consumirla. La mañana puede ser un momento práctico, especialmente si se incorpora durante el desayuno y reemplaza alguna bebida con azúcar. Sin embargo, también puede tomarse en otro momento del día. No hay evidencia que indique que beberla a una hora determinada produzca un efecto especial sobre el hígado.

¿El agua de avena “limpia” el hígado? No. El organismo cuenta con mecanismos propios para procesar y eliminar sustancias, y no existe una bebida que por sí sola “desintoxique” o elimine la grasa del hígado. En el caso del hígado graso, la alimentación saludable, la actividad física y otros hábitos de vida tienen un papel mucho más importante que incorporar una bebida determinada. También es necesario seguir las indicaciones de los profesionales de la salud cuando existe un diagnóstico.

Con base en El Tiempo/GDA