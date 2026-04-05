Agua micelar vs desmaquillante, ¿qué diferencia hay y cuándo conviene usar cada uno?

Desmaquillarse no es solo una cuestión estética: es un paso clave para cuidar la piel. Remover maquillaje, suciedad y restos de contaminación ayuda a prevenir poros tapados, acné y signos de envejecimiento prematuro. Sin embargo, no todos los productos cumplen la misma función. En ese escenario, suelen aparecer dos opciones habituales: el agua micelar y el desmaquillante.

Aunque muchas veces se usan como sinónimos, tienen diferencias claras en su composición, uso y efectos.

Agua micelar: limpieza suave y práctica

Según explica el laboratorio dermatológico Bioderma, el agua micelar está formulada con agua purificada, agentes hidratantes como la glicerina y micelas, pequeñas partículas capaces de atraer tanto la grasa como la suciedad.

Esto permite limpiar la piel de forma delicada, eliminando maquillaje liviano, restos de sudor o impurezas acumuladas durante el día.

Una de sus principales ventajas es la practicidad: no necesita enjuague y suele ser bien tolerada por pieles sensibles. También se puede usar para corregir errores de maquillaje o refrescar el rostro después de hacer ejercicio.

Cuidar la piel es más que aplicar protector solar. Foto: Flickr.

Desmaquillante: más potente para productos resistentes

El desmaquillante, en cambio, suele ser bifásico, es decir, combina una parte acuosa con otra oleosa. Para que funcione correctamente, hay que agitarlo antes de usarlo y lograr que ambas fases se integren.

Está especialmente pensado para remover maquillaje más pesado o resistente al agua, como máscaras de pestañas o delineadores de larga duración.

Sin embargo, su mayor poder de limpieza puede tener un costo: en algunos casos puede generar irritación, especialmente en ojos sensibles, o dejar sensación de resequedad en la piel.

¿Cuál conviene usar?

La elección depende, sobre todo, del tipo de maquillaje y de la piel. Para un uso diario con productos livianos, el agua micelar suele ser suficiente. En cambio, si se utiliza maquillaje más intenso o waterproof, el desmaquillante resulta más efectivo.

Los especialistas coinciden en que no se trata de elegir uno u otro, sino de usarlos de forma complementaria según la necesidad.

Mujer aplica tratamiento a la piel de su rostro. Foto: Freepik.

Cómo desmaquillarse correctamente

De acuerdo con recomendaciones de marcas dermatológicas como Eau Thermale Avène y La Roche-Posay, una buena rutina incluye algunos pasos básicos:



Elegir un producto adecuado al tipo de piel.

Aplicarlo con un algodón o directamente sobre la piel seca.

En ojos, apoyar suavemente el algodón unos segundos antes de retirar.

Limpiar sin frotar para evitar irritaciones.

Finalizar con una crema o sérum hidratante.

Incorporar este hábito de forma constante no solo mejora el aspecto de la piel, sino que también ayuda a prevenir problemas a largo plazo.

En base a El Tiempo/GDA