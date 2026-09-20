Afecta a 2 de cada 1.000 mujeres: la afección posparto que altera la percepción y exige atención psiquiátrica rápida

La llegada de un bebé puede estar acompañada por importantes cambios físicos y emocionales. En algunos casos, sin embargo, puede aparecer un trastorno psiquiátrico poco frecuente que altera de manera grave la percepción de la realidad: la psicosis posparto.

La afección suele comenzar durante los primeros días posteriores al nacimiento, aunque también puede aparecer durante las semanas siguientes. Alucinaciones, delirios, paranoia, agitación y comportamiento desorganizado son algunos de los síntomas que pueden presentarse. Se trata de una emergencia de salud mental que requiere atención médica inmediata.

Según expertos de Cleveland Clinic citados en el reporte, la psicosis posparto afecta aproximadamente a una o dos de cada mil mujeres después del parto. Puede aparecer después de cualquier embarazo, aunque existen factores asociados con un mayor riesgo. Investigadores de la Universidad Médica de Lublin, en Polonia, señalaron en un artículo científico publicado en 2023 que cerca de la mitad de las personas que desarrollan psicosis posparto tienen antecedentes de problemas psiquiátricos.

Entre los factores de riesgo se encuentra el trastorno bipolar, que puede producir episodios significativos de alteración del estado de ánimo. Tener alguno de estos antecedentes no significa que una persona necesariamente vaya a desarrollar psicosis posparto. Se trata de factores que pueden aumentar la probabilidad y que deben ser considerados dentro de una evaluación médica.

Uno de los aspectos que diferencia a la psicosis posparto de otras dificultades emocionales posteriores al nacimiento es la alteración del contacto con la realidad. Los síntomas suelen comenzar durante los primeros días después del parto, aunque pueden aparecer hasta unas seis semanas más tarde.

Mujer embarazada. Foto: Freepik.

Entre las manifestaciones posibles se encuentran: alucinaciones, delirios, paranoia, pensamiento o comportamiento desorganizado, agitación e irritabilidad, insomnio, episodios de manía o depresión y cambios importantes en la conducta. La combinación y la intensidad de los síntomas pueden variar. Lo importante es reconocer que una persona que presenta una pérdida o una alteración marcada de la percepción de la realidad necesita ser evaluada de manera urgente.

Aunque ambas afecciones pueden aparecer después del nacimiento de un bebé, la psicosis posparto y la depresión posparto son trastornos diferentes. La depresión posparto es mucho más frecuente y se caracteriza principalmente por síntomas como tristeza persistente, desesperanza, ansiedad, pérdida de interés, sentimientos de culpa o inutilidad, falta de energía y dificultades para concentrarse.

Cuando estos síntomas persisten durante más de dos semanas, es importante buscar una evaluación profesional. La diferencia central es que la psicosis posparto puede implicar una pérdida del contacto con la realidad, algo que no constituye una característica propia de la depresión posparto.

Debido a la gravedad que puede alcanzar, una persona con psicosis posparto puede necesitar atención psiquiátrica hospitalaria. Dependiendo de la situación y de la gravedad de los síntomas, puede ser necesaria incluso una hospitalización involuntaria.

La detección y el tratamiento tempranos pueden favorecer una evolución más favorable. Por eso, frente a cambios graves de conducta o síntomas psicóticos después del parto, no se recomienda esperar a que desaparezcan por sí solos ni atribuirlos simplemente al cansancio o a las dificultades propias de la llegada de un bebé.

Con base en El Tiempo/GDA