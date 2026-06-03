Acné, rosácea y psoriasis: qué relación tienen estas enfermedades de la piel con el intestino

La salud de la piel no depende únicamente de las cremas, tratamientos o productos que se aplican de forma externa. Cada vez más investigaciones apuntan a una estrecha relación entre el intestino y distintas afecciones cutáneas, una conexión que muchas veces pasa inadvertida.

La gastroenteróloga Juliana Suárez, conocida en redes sociales por divulgar contenidos sobre salud digestiva, abordó recientemente este tema y explicó que diversas enfermedades de la piel han sido vinculadas científicamente con alteraciones en el funcionamiento intestinal.

El vínculo entre el intestino y la piel

Según detalló la especialista, existe una comunicación constante entre el denominado eje intestino-piel, un sistema en el que intervienen la microbiota intestinal, el sistema inmunológico y los procesos inflamatorios del organismo.

Suárez señaló que diversos estudios han demostrado que lo que ocurre dentro del intestino puede repercutir en la piel a través de distintos mecanismos, como los metabolitos producidos por bacterias intestinales, cambios en la permeabilidad intestinal y señales inflamatorias.

En ese contexto, explicó que afecciones como el acné, la rosácea, la dermatitis atópica y la psoriasis han mostrado asociaciones con alteraciones en la diversidad bacteriana del intestino y con distintos procesos inflamatorios. Por eso, sostuvo que los problemas cutáneos no siempre deben interpretarse únicamente como una cuestión superficial.

Mujer observando su piel. Foto: Freepik.

Estrés, sueño y alimentación

La especialista también destacó el papel que desempeña el estrés en esta relación. Según explicó, cuando se vuelve crónico no solo afecta el funcionamiento digestivo, sino que también puede repercutir en la salud de la piel.

De acuerdo con Suárez, el estrés prolongado y las alteraciones del sueño pueden modificar la microbiota intestinal, favorecer estados inflamatorios persistentes y alterar la barrera protectora de la piel. Esto ayudaría a explicar por qué muchas personas observan brotes o empeoramiento de síntomas cutáneos durante períodos de ansiedad, agotamiento o tensión emocional.

Otro aspecto sobre el que llamó la atención son las dietas extremas y los llamados planes detox que suelen viralizarse en redes sociales. La gastroenteróloga advirtió que estas prácticas pueden generar más perjuicios que beneficios, ya que las restricciones severas y el temor excesivo a determinados alimentos pueden afectar la diversidad de la microbiota y deteriorar la relación con la comida.

Rosácea. Foto: Freepik.

Hábitos que favorecen la microbiota

Para la especialista, el cuidado de la microbiota intestinal se apoya principalmente en hábitos sostenibles en el tiempo. Entre ellos mencionó una alimentación rica en fibra y variada, la práctica regular de actividad física y un descanso adecuado.

En esa línea, remarcó que la salud de la piel también se construye desde adentro y que los hábitos cotidianos tienen un impacto significativo en el equilibrio del eje microbiota-intestino-piel.

Además, señaló que cuando el acné aparece con una intensidad inusual o persiste a pesar de los cuidados habituales, puede ser una señal de que existe algún desequilibrio en el organismo, por lo que resulta recomendable consultar con un profesional para una evaluación adecuada.

Como conclusión, Suárez recordó que la microbiota intestinal, la inflamación, el sueño, el estrés, la alimentación y los hábitos diarios forman parte de una red de factores que interactúan permanentemente. Por eso, cuidar la salud digestiva también puede contribuir al bienestar y la salud de la piel.

En base a El Tiempo/GDA