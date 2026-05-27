Verduras congeladas o en conserva, ¿qué opción conviene más y qué mirar antes de elegir?

El ritmo acelerado de la vida cotidiana hace que, muchas veces, comprar y cocinar verduras frescas no sea sencillo. En ese contexto, los productos congelados y las conservas aparecen como alternativas prácticas para resolver comidas rápidas sin resignar del todo la calidad nutricional.

Especialistas en nutrición coinciden en que ambas opciones pueden formar parte de una alimentación equilibrada. Sin embargo, señalan que las verduras congeladas suelen ofrecer algunas ventajas frente a las conservas industriales, especialmente en relación con el contenido de vitaminas.

La dietista francesa Sophie Janvier explicó en el programa televisivo Le Magazine de la Santé que los vegetales congelados mantienen características nutricionales muy similares a las de los productos recién cosechados. Incluso, en algunos casos, pueden conservar mejor determinadas vitaminas.

Esto ocurre porque entre la cosecha y el procesamiento industrial pasa muy poco tiempo. El congelado rápido ayuda a frenar la oxidación natural y reduce la pérdida de nutrientes.

En cambio, las conservas requieren tratamientos térmicos para garantizar la esterilización y la seguridad del envase. Ese proceso puede afectar algunas vitaminas sensibles al calor y solubles en agua.

El punto a vigilar en las conservas

Aunque las verduras enlatadas mantienen el aporte de fibra, los especialistas advierten sobre otro aspecto importante: el agregado de sodio y azúcares utilizado como conservante.

Según detalló Janvier, algunos productos pueden contener cantidades elevadas de azúcar. Por eso, recomendó prestar atención a las etiquetas y, además, enjuagar bien las verduras antes de consumirlas o cocinarlas para reducir parte de esos agregados.

Más allá de estas diferencias, desde la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición remarcan que la prioridad debería estar puesta en alcanzar el consumo diario recomendado de frutas y verduras, independientemente de si son frescas, congeladas o en conserva.

Lata de atún. Foto: Freepik.

Agua, fibra y minerales: nutrientes clave

Los especialistas recuerdan que estos alimentos cumplen un papel central en la salud general por su aporte de agua, fibra, vitaminas y minerales.

En algunas frutas y verduras, el contenido de agua supera el 90 %, lo que ayuda a mantener una buena hidratación. Este aspecto resulta especialmente relevante en niños y adultos mayores.

La fibra también ocupa un lugar importante. Mientras las frutas aportan principalmente fibra soluble, las verduras contienen sobre todo fibra insoluble. La combinación de ambas favorece el tránsito intestinal, contribuye a la salud digestiva y aumenta la sensación de saciedad.

Ese efecto puede ayudar a prevenir el sobrepeso y la obesidad dentro de una alimentación equilibrada.

A esto se suma el aporte de minerales como potasio y magnesio, vinculados al funcionamiento muscular, la actividad celular y la salud ósea.

Espinaca congelada. Foto: Public Domain Pictures.

Vitaminas y antioxidantes para proteger al organismo

El perfil nutricional de frutas y verduras también incluye vitaminas esenciales como vitamina C, folatos, carotenos y algunas del complejo B, además de vitamina E.

Según los informes difundidos por la sociedad científica española, estos nutrientes participan en distintos procesos metabólicos y colaboran con el funcionamiento del sistema inmunológico.

Además, contienen compuestos antioxidantes naturales, entre ellos polifenoles y flavonoides, asociados a la protección frente al daño celular y al envejecimiento.

La conclusión de los expertos es clara: más allá del formato elegido, lo importante es incorporar frutas y verduras de manera habitual en la alimentación diaria.

En base a El Tiempo/GDA