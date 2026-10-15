Ttalgi-uyu: cómo preparar en casa la leche de frutilla cremosa que es tendencia en Corea

Una combinación a base de frutillas frescas, leche y crema se convirtió en la preparación estrella de los locales gastronómicos en Seúl, Corea del Sur. Conocida bajo la denominación ttalgi-uyu —expresión que traduce literalmente «leche de frutilla»—, esta propuesta destaca por integrar una base de fruta cocida, trozos al natural y una mezcla láctea de textura muy suave.

Según la receta difundida por el portal Foodit, la elaboración demanda unos 30 minutos de trabajo y rinde para cuatro porciones.

Para la preparación se requieren cinco ingredientes básicos distribuidos en las siguientes proporciones:



650 gramos de frutillas frescas (500 gramos para la cocción y 150 gramos reservados al natural)

80 gramos de azúcar

20 mililitros de jugo de limón

100 mililitros de crema de leche

600 mililitros de leche entera

El procedimiento inicia con el lavado de las frutillas y el retiro de sus cabos verdes. Los 500 gramos destinados a la base se cortan en trozos pequeños y se maceran con el azúcar y el jugo de limón durante 15 minutos para que liberen su jugo. Cumplido ese lapso, la mezcla se lleva a fuego medio entre cinco y diez minutos, pisando suavemente parte de las frutas para espesar la preparación sin perder textura. Una vez lograda la consistencia deseada, se retira de la hornalla y se deja enfriar por completo. En paralelo, se bate levemente la crema de leche —sin llegar a punto chantillí— y se integra con la leche entera fría.

Lavar frutillas Foto: Magnific

Armado, presentación y secretos para un resultado perfecto

El gran atractivo del ttalgi-uyu radica en su presentación visual. Tradicionalmente se sirve en vasos transparentes que permiten apreciar el contraste entre el rojo intenso de la fruta y el blanco de los lácteos.

Para el montado, se pican en cubitos los 150 gramos de frutillas reservadas. En el fondo de cada recipiente se coloca una porción del dulce cocido y unos trozos de fruta fresca; luego se vierte la mezcla de leche y crema, repitiendo el proceso en capas hasta llenar el vaso y decorando la superficie con más fruta al natural.

Mujer comiendo postre de frutilla Imagen creada por Chat GPT

Para lograr un sabor óptimo, resulta clave elegir frutillas bien maduras, lo que aporta un dulzor natural e intenso que permite reducir la cantidad de azúcar. Asimismo, la base de fruta cocida puede elaborarse con antelación y mantenerse en la heladera, facilitando el armado al momento de servir. Las porciones deben conservarse refrigeradas y, al momento de consumir, se sugiere revolver de forma suave para integrar las capas y obtener el tono rosado característico de esta bebida oriental.

En base a El Tiempo/GDA