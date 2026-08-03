Tres alimentos que parecen saludables, pero podrían acelerar el envejecimiento de la piel, según una farmacéutica

Llevar una alimentación equilibrada no solo ayuda a prevenir enfermedades, sino que también influye en el estado de la piel y en la forma en que envejece el organismo. Sin embargo, algunos productos que gozan de una imagen saludable podrían tener un efecto diferente al esperado cuando se consumen con frecuencia.

En especial durante el desayuno, muchas personas incorporan alimentos como panes, jugos o cereales convencidas de que forman parte de una dieta equilibrada. No obstante, especialistas advierten que algunos de estos productos pueden contener cantidades elevadas de azúcar, con posibles consecuencias para el organismo.

En ese contexto, la farmacéutica Helena Rodero señaló, a través de un video publicado en su cuenta de TikTok, cuáles son los tres alimentos más habituales en el desayuno que, a su entender, favorecen el envejecimiento de la piel.

Según explicó, uno de ellos es el pan blanco tostado. Si bien es una elección frecuente por su practicidad y sabor, sostuvo que su consumo habitual puede afectar la firmeza y la elasticidad de la piel.

La especialista indicó que este alimento puede favorecer un proceso conocido como glicación, asociado al deterioro del colágeno cutáneo.

Pan blanco. Foto: Pexels.

El azúcar, el punto en común

El segundo alimento mencionado por Rodero es el jugo de naranja natural. Aunque suele asociarse a una opción saludable por el aporte de vitaminas de la fruta, explicó que al exprimir las naranjas se elimina gran parte de la fibra.

Según afirmó, eso hace que el azúcar de varias frutas se absorba de manera más rápida, lo que, entre otros efectos, también podría afectar el colágeno de la piel.

La farmacéutica incluyó además a los yogures saborizados con frutas y a los cereales industrializados, dos productos muy presentes en muchos desayunos. A su juicio, el principal inconveniente es la elevada cantidad de azúcar que suelen contener, pese a la imagen saludable con la que se comercializan.

Jugo de naranja. Foto: Pixabay.

La importancia de leer las etiquetas

Antes de finalizar su intervención, Rodero llamó la atención sobre el etiquetado de este tipo de productos. Señaló que términos como "integral" o "natural" pueden inducir a error si no se revisa la composición real del alimento.

Por ese motivo, recomendó leer con detenimiento la lista de ingredientes y la información nutricional antes de comprar estos productos, prestando especial atención al contenido de azúcar.

En base a El Tiempo/GDA