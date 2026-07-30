Estos alimentos te ayudan a fortalecer las defensas y son fáciles de incorporar a la dieta
Frutas, verduras, pescados, semillas y lácteos aportan vitaminas, minerales y otros nutrientes que contribuyen al buen funcionamiento del sistema inmunitario.
El sistema inmunitario es el encargado de proteger al organismo frente a virus, bacterias y otros agentes externos.
Para mantenerlo en buen estado, los especialistas recomiendan llevar una alimentación variada y equilibrada, rica en vitaminas, minerales y otros nutrientes esenciales.
Silvia Falcón Viñes, coordinadora de la Unidad de Medicina Familiar y Comunitaria del Hospital Universitari General de Catalunya, explica que los alimentos aportan nutrientes básicos que ayudan a mantener el organismo en buenas condiciones.
En la misma línea, la nutricionista Andreina de Almeida señala que algunos alimentos favorecen la formación y el funcionamiento de las células del sistema inmunitario gracias a su contenido de vitamina C, vitamina A, vitamina E y otros compuestos bioactivos que ayudan a combatir infecciones y reducir los procesos inflamatorios.
Según un artículo de UC Health, los cítricos y otros alimentos ricos en vitamina C contribuyen a la producción y al funcionamiento de los glóbulos blancos, responsables de combatir las infecciones.
Por su parte, Quirónsalud destaca que una dieta orientada a fortalecer las defensas también debe aportar minerales, ácidos grasos omega-3, fibra, polifenoles y probióticos.
Entre los alimentos que los especialistas recomiendan incorporar con frecuencia por su aporte nutricional se encuentran:
- Frutas cítricas
- Frutillas
- Boniato
- Granada
- Brócoli
- Salmón
- Semillas de girasol
- Yogur natural
- Frutos secos
- Linaza.
De acuerdo con Andreina de Almeida, todos estos alimentos son fáciles de conseguir y pueden incorporarse a la alimentación diaria en distintas preparaciones, contribuyendo a una dieta variada que favorezca el buen funcionamiento del sistema inmunitario.
En base a El Tiempo/GDA
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