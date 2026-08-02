Cinco alimentos que ayudan a fortalecer los huesos, además de los lácteos

Aunque los lácteos son una de las principales fuentes de calcio, no son los únicos alimentos que contribuyen a mantener los huesos fuertes.

Una dieta equilibrada, combinada con actividad física, aporta nutrientes esenciales para preservar la salud ósea y ayudar a prevenir enfermedades como la osteoporosis.

Según un informe de BBC Mundo, además de la leche, el yogur y el queso, existen otros alimentos ricos en calcio, proteínas, vitamina D y minerales que favorecen el mantenimiento del tejido óseo.

Cinco alimentos que benefician la salud de los huesos

Lácteos:

El yogur y el queso siguen siendo una fuente importante de calcio y proteínas. Diversos estudios indican que un mayor consumo de estos alimentos puede contribuir a reducir el riesgo de caídas y fracturas, especialmente en adultos mayores.

Soja y derivados:

Alimentos como el tofu, el tempeh y el edamame aportan calcio y proteínas. Además, contienen isoflavonas, compuestos que distintas investigaciones relacionan con una mejor densidad mineral ósea, en particular en mujeres posmenopáusicas.

El tofu, un alimento con reputaciones. Foto: Pixabay.

Semillas de chía:

La chía es una fuente de calcio, magnesio y fósforo, minerales fundamentales para el mantenimiento de los huesos. También aporta ácidos grasos omega-3, asociados con la reducción de procesos inflamatorios.

Frutas secas:

Higos secos, albaricoques y ciruelas pasas contienen calcio, magnesio y antioxidantes. Algunos estudios citados en el informe vinculan su consumo habitual con una menor pérdida de masa ósea.

Ciruelas pasas. Foto: Freepik.

Pescados enlatados:

Las sardinas y el salmón enlatado aportan calcio, vitamina D y proteínas. Estos nutrientes favorecen la absorción del calcio, ayudan a preservar la masa muscular y pueden contribuir a disminuir el riesgo de fracturas.

Una enfermedad que suele detectarse tarde

Según BBC Mundo, alrededor de 500 millones de personas padecen osteoporosis en todo el mundo. Esta enfermedad debilita los huesos y, en muchos casos, permanece sin diagnóstico hasta que se produce una fractura, especialmente de cadera, una de las complicaciones más frecuentes en los adultos mayores.

Los suplementos no sustituyen una buena alimentación

Los especialistas señalan que los suplementos de calcio y vitamina D pueden resultar útiles en personas con deficiencias o factores de riesgo, pero no reemplazan una alimentación equilibrada. Además, advierten que el consumo excesivo de vitamina D puede ser perjudicial.

La recomendación es mantener una dieta variada que incluya alimentos ricos en calcio, proteínas, vitamina D y otros minerales, además de realizar ejercicios de fuerza y resistencia para favorecer la salud de los huesos a lo largo de la vida.

En base a El Tiempo/GDA