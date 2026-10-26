Sémola de trigo: qué nutrientes aporta y cómo consumirla para obtener energía durante más tiempo

La sémola de trigo es un ingrediente presente en numerosas preparaciones, desde pastas y sopas hasta cuscús y ñoquis a la romana. Se obtiene mediante la molienda gruesa del trigo duro y se caracteriza por su textura granulada, su color amarillento y su aporte de carbohidratos y proteínas.

Una de sus particularidades es que la pasta elaborada con sémola puede favorecer una liberación más gradual de glucosa en la sangre que otros alimentos ricos en carbohidratos. Sin embargo, este efecto depende de las características del producto y de factores como el procesamiento y el tiempo de cocción.

La nutricionista Carolina Caligiuri explicó que los carbohidratos complejos presentes en este alimento constituyen una fuente de energía para el organismo. La velocidad con la que se digieren y se aprovechan sus nutrientes varía según la preparación.

Por qué la sémola puede ayudar a mantener la energía

Una de las características de la pasta elaborada con sémola de trigo duro es la estructura compacta que adquiere durante su fabricación. En ese proceso, el almidón queda rodeado por una red de proteínas que dificulta el acceso de las enzimas digestivas y retrasa su descomposición.

Como consecuencia, la glucosa puede incorporarse a la sangre de manera más gradual que después de consumir determinados alimentos ricos en carbohidratos. Este comportamiento puede contribuir a una respuesta glucémica más moderada, aunque no es igual en todas las preparaciones.

Sémola de trigo. Foto: Pixabay

Según los datos citados por Caligiuri, en estudios clínicos los espaguetis elaborados con sémola registraron un índice glucémico cercano a 53, considerado bajo. También presentaron una respuesta de insulina inferior a la observada después del consumo de arroz.

De todos modos, no todas las pastas ni todas las recetas elaboradas con sémola tienen el mismo efecto. El procesamiento, la composición del producto y el tiempo de cocción pueden modificar su índice glucémico.

Qué nutrientes aporta la sémola de trigo

Además de carbohidratos complejos, la sémola contiene proteínas que participan en distintas funciones del organismo y contribuyen a la saciedad. El trigo duro del que procede suele tener un contenido proteico algo superior al de las variedades de trigo blando utilizadas para elaborar harina de panificación.

Entre sus proteínas se encuentran la gliadina y la glutenina, que forman el gluten y proporcionan elasticidad y resistencia a las pastas elaboradas con este ingrediente.

La sémola también aporta vitaminas del complejo B, como tiamina, niacina y folatos. Según su composición y si está enriquecida, puede proporcionar minerales como hierro, magnesio, fósforo y potasio.

Otro aspecto de su composición es su bajo contenido natural de grasa y sodio. No obstante, los valores nutricionales de la preparación final dependen de los ingredientes que se incorporen durante la elaboración.

En qué se diferencia de la harina tradicional

Aunque ambos productos proceden del trigo, la sémola y la harina tradicional presentan diferencias. La sémola se obtiene principalmente del trigo duro, conocido como Triticum durum, mientras que buena parte de las harinas destinadas a la panificación provienen del trigo blando, Triticum aestivum.

La diferencia está relacionada con la estructura del endospermo, la parte interior del grano. En el trigo duro, la composición y la estructura del almidón y las proteínas favorecen la obtención de partículas gruesas durante la molienda.

Estas características explican la textura granulada y el color amarillento de la sémola. También permiten elaborar pastas que mantienen una consistencia firme durante la cocción.

Cómo consumir sémola para aprovechar sus propiedades

La sémola puede utilizarse en distintas preparaciones, como sopas, pastas secas, ñoquis a la romana y cuscús. Para complementar su aporte nutricional, es posible combinarla con alimentos que proporcionen fibra y proteínas.

Según Caligiuri, las comidas que incluyen estos nutrientes pueden resultar más saciantes. Entre las opciones para acompañar la sémola se encuentran las legumbres, los vegetales, los huevos, los quesos y las carnes.

También puede utilizarse como base de recetas con un contenido moderado de sodio. Para ello, conviene prestar atención a la cantidad de sal, caldos, quesos y salsas que se agregan durante la preparación.

La forma de cocinarla y los ingredientes con los que se combina son aspectos importantes para considerar al incorporarla a la alimentación. Aunque la sémola aporta carbohidratos, proteínas y vitaminas, sus efectos dependen de la preparación y del conjunto de alimentos que integran la comida.

En base a El Tiempo/GDA