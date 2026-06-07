Qué hace un coffee sommelier y cómo identificar un café de calidad: claves para disfrutar cada taza

El café dejó de ser, para muchos consumidores, una simple bebida para arrancar la jornada o acompañar la sobremesa. En los últimos años creció el interés por conocer de dónde viene, cómo se produce y qué características le aportan identidad a cada taza. En ese contexto, gana relevancia una figura todavía poco conocida para el gran público: el coffee sommelier.

Se trata de un profesional especializado en interpretar el producto y acompañar al consumidor en una experiencia que combina aspectos sensoriales, culturales y productivos. Su trabajo implica comprender el recorrido completo del café, desde el cultivo hasta el momento en que llega a la taza.

La especialista Miriam Nájera, certificada como catadora de café bajo estándares internacionales de evaluación sensorial, explica que el rol del coffee sommelier va mucho más allá de degustar café. También busca promover un consumo más consciente e informado, ayudando a las personas a descubrir todo lo que existe detrás de cada sorbo.

Una profesión que conecta conocimiento y experiencia

El interés de Nájera por esta disciplina surgió a partir de su trayectoria vinculada al mundo del café. Con el tiempo comprendió que detrás de cada taza existe un amplio universo de conocimientos relacionados con el origen del grano, la calidad, los procesos de elaboración y la percepción sensorial.

Esa curiosidad la llevó a profundizar su formación en distintas bebidas y a especializarse en el análisis sensorial. Según señala, más allá de las certificaciones, su principal motivación es acercar a los consumidores a la riqueza cultural, humana y sensorial que encierra el café.

La tarea de estos especialistas también consiste en traducir conceptos técnicos a un lenguaje accesible, permitiendo que más personas comprendan y valoren el trabajo que hay detrás de la producción de cada café.

No solo lo podés tomar. También podés hacerte tu casa. Foto: Pxhere.

Cómo reconocer un café de alta calidad

Para identificar una taza de calidad es necesario mirar mucho más allá de la preparación final. Factores como la variedad de la planta, las condiciones de cultivo, la altitud, el clima y el trabajo realizado por los productores tienen una influencia directa sobre el perfil sensorial del café.

Al momento de la degustación, los especialistas evalúan aspectos como el equilibrio entre acidez, dulzor, cuerpo y amargor. También observan la complejidad aromática y la presencia de una taza limpia, es decir, con sabores definidos y sin defectos perceptibles.

Para quienes desean desarrollar el paladar, la recomendación es prestar más atención a la experiencia de consumo. Observar el café, percibir sus aromas y detectar cómo evolucionan los sabores a medida que se enfría puede aportar información valiosa. También resulta útil probar cafés de distintos orígenes y niveles de tostado para descubrir qué perfiles se ajustan mejor a las preferencias personales.

Tomarlo sin azúcar puede ayudar a reducir la grasa corporal. Foto: Pix4Free

El auge de una cultura cafetera más consciente

La creciente curiosidad de los consumidores por los alimentos y bebidas que consumen también llegó al mundo del café. Hoy, muchas personas no solo quieren saber si una variedad les gusta, sino también conocer de dónde proviene, quién la produjo y qué la diferencia de otras opciones.

Por eso, una de las tendencias más relevantes es la búsqueda de trazabilidad y de historias que permitan entender el recorrido del producto desde el origen hasta la taza.

A la vez, se observa un interés cada vez mayor por explorar diferentes perfiles sensoriales, métodos de preparación y características propias de cada origen. El café deja así de ser únicamente una fuente de energía para transformarse en una experiencia de descubrimiento y disfrute.

A este fenómeno se suma una creciente preocupación por la sostenibilidad y el impacto social de la producción, así como la búsqueda de propuestas de calidad que puedan integrarse fácilmente a la vida cotidiana.

En ese escenario, el papel del coffee sommelier adquiere una nueva dimensión. Su función no se limita a recomendar una bebida, sino que actúa como puente entre productores y consumidores, acercando historias, conocimientos y experiencias que permiten apreciar todo lo que hay detrás de una taza de café.

En base a El Universal/GDA