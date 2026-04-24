Lo que ocurre en tu cuerpo cuando tomas café a diario: la evidencia científica detrás de este hábito

El café dejó de ser visto solo como un hábito cotidiano para convertirse en objeto de estudio dentro de la ciencia. En los últimos años, investigaciones de organismos como los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos han aportado evidencia sobre sus posibles efectos en la salud, especialmente cuando se consume con moderación.

Distintos trabajos coinciden en que beber entre una y cuatro tazas diarias puede asociarse con beneficios que van desde la protección cardiovascular hasta una mayor longevidad. Sin embargo, los especialistas aclaran que estos efectos dependen de múltiples factores, como el estilo de vida y la alimentación general.

Más que energía: qué dice la ciencia sobre el café

Uno de los hallazgos más consistentes es su relación con la esperanza de vida. Un metaanálisis que reunió datos de millones de personas observó que quienes consumen café de forma habitual —en torno a tres o cuatro tazas al día— presentan un menor riesgo de mortalidad por diversas causas.

En paralelo, el impacto sobre el sistema cardiovascular también ha sido objeto de análisis. Estudios poblacionales amplios sugieren que el consumo moderado se vincula con una menor incidencia de enfermedades del corazón y de eventos como el accidente cerebrovascular, lo que refuerza la idea de que su efecto va más allá del estímulo inmediato.

Persona sostiene taza de café. Foto: Freepik.

El interés científico también se ha centrado en el cerebro. Investigaciones longitudinales han encontrado asociaciones entre el consumo regular de café y un menor riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer y el Parkinson.

En el plano metabólico, los datos apuntan en la misma dirección. Quienes beben café de manera habitual presentan menor probabilidad de desarrollar diabetes tipo 2, un efecto que podría estar relacionado con la acción de sus compuestos bioactivos sobre la sensibilidad a la insulina.

En cuanto al vínculo con el cáncer, la evidencia disponible ha contribuido a modificar percepciones previas. En 2016, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer concluyó que el café no puede clasificarse como carcinógeno en humanos. Además, algunos estudios han identificado asociaciones con una menor incidencia de ciertos tipos de cáncer, como el hepático y el endometrial, posiblemente debido a sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Una taza de café con canela Foto: Pexels

Pese a estos resultados, los especialistas insisten en evitar interpretaciones simplistas. El café no actúa de forma aislada ni reemplaza otros hábitos saludables. Su impacto depende de la cantidad consumida, la tolerancia individual y el contexto general de la dieta.

En ese sentido, incorporarlo como parte de un estilo de vida equilibrado —junto con una alimentación adecuada, actividad física y descanso— parece ser la clave para aprovechar sus posibles beneficios sin riesgos.

Con base en El Universal/GDA