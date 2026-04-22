Agua de jamaica con canela: la refrescante bebida natural que ayuda a controlar el azúcar y desinflamar

En el universo de las bebidas naturales, el agua de jamaica tiene un lugar ganado. Pero cuando se combina con canela, no solo suma sabor: también potencia sus propiedades y se convierte en una opción interesante para quienes buscan alternativas saludables y refrescantes.

La base de esta infusión es la Hibiscus sabdariffa, una flor de intenso color rojo conocida por sus efectos diuréticos, antioxidantes, digestivos y relajantes. Tradicionalmente, se la ha utilizado como un aliado para regular la presión arterial, mejorar la circulación, reducir la distensión abdominal, controlar el colesterol y contribuir a disminuir el estrés.

Por su parte, la canela —obtenida de la corteza del árbol Cinnamomum verum— es una de las especias más antiguas utilizadas tanto en la cocina como en la medicina tradicional. Se le atribuyen propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas, antioxidantes e incluso hipoglucémicas, lo que significa que puede ayudar a evitar picos de azúcar en sangre. También se asocia con beneficios digestivos y con la reducción del colesterol y los triglicéridos.

La combinación de ambos ingredientes da como resultado una bebida que, además de hidratar, puede acompañar distintos aspectos del bienestar: desde la digestión hasta la regulación metabólica. Sin embargo, como ocurre con muchos alimentos funcionales, el equilibrio es clave.

Canela. Foto: Flickr.

El efecto diurético de la jamaica, por ejemplo, puede ser beneficioso en cantidades moderadas, pero en exceso podría generar una pérdida excesiva de líquidos y alterar el equilibrio de electrolitos. A su vez, el consumo prolongado o en grandes cantidades puede influir en la presión arterial —tendiéndola a bajar— y la canela, en algunos casos, resultar irritante para el estómago.

Por eso, esta bebida no es para todos en cualquier contexto. Las personas con presión baja o que toman medicación para regularla deberían consumirla con precaución, ya que podría provocar mareos, fatiga o incluso desmayos. Como en muchos aspectos de la alimentación, escuchar al cuerpo y adaptar las cantidades a cada situación es fundamental.

A la hora de prepararla, el proceso es simple: se hierven ramas de canela para extraer su sabor, se agregan las flores de jamaica hasta obtener ese característico color rojo intenso, y luego se cuela la infusión. Puede endulzarse a gusto y acompañarse con hielo y un toque de limón o naranja.

Más allá de la receta, el valor de esta bebida está en su combinación de sabor y propiedades. Incorporada con moderación, puede ser una forma sencilla de sumar variedad a la hidratación diaria y de explorar alternativas naturales que, además de refrescar, aportan beneficios al organismo.

Con base en El Universal/GDA