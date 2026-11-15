Qué es el bimi: la hortaliza parecida al brócoli que los niños prefieren por su sabor más suave

Conseguir que los niños incorporen verduras a su alimentación puede ser un desafío para muchas familias. El rechazo al brócoli, por ejemplo, no siempre responde a un capricho: los más chicos tienen papilas gustativas más sensibles y una inclinación natural hacia los sabores dulces, por lo que pueden percibir con mayor intensidad el amargor de algunos vegetales.

Frente a ese escenario, el chef español David Muñoz compartió una alternativa que despertó interés: el bimi, una hortaliza emparentada con el brócoli, pero de sabor más delicado y tallos más tiernos.

El cocinero, dueño de DiverXO, el restaurante madrileño distinguido con tres estrellas Michelin, habló sobre su vínculo con la gastronomía y la creatividad durante su participación en el programa de televisión El Hormiguero. Allí contó que suele pensar constantemente en nuevos sabores y formas de transformar sus platos. "Hay que entrenar la creatividad, obligarse cada día a trabajar ese músculo", afirmó.

Esa curiosidad también se traslada a su vida familiar. Al conversar sobre los gustos de su hija, mencionó el bimi como uno de los ingredientes favoritos de su casa. El bimi es una hortaliza híbrida obtenida a partir del brócoli convencional y el gai lan, también conocido como col china. Fue desarrollada en Japón en 1993 por la empresa de semillas Sakata Seed Company, mediante un proceso de hibridación natural y polinización tradicional, no de modificación genética. Su creación llevó más de ocho años de investigación.

La imagen que a muchos progenitores les gustaría ver: los gurises comiendo verduras sin quejarse. Foto: Freepik.

El objetivo era conseguir un vegetal con un sabor más suave y dulce, además de tallos más tiernos que los del brócoli tradicional. Según el mercado, también puede comercializarse con el nombre de broccolini. Muñoz destacó precisamente esas características durante el programa: "Es una especie de brócoli más tierno, con un tallo más grande... más delicado y a la brasa queda espectacular".

Una de las formas de aprovechar el sabor del bimi es cocinarlo a fuego fuerte, para conseguir que las flores queden ligeramente tostadas y crujientes mientras el tallo conserva una textura tierna y firme. Para prepararlo, primero hay que lavar bien las piezas y secarlas. No es necesario retirar los tallos, ya que son una de las partes más dulces y delicadas de la hortaliza.

Después, se pincelan con un poco de aceite de oliva virgen extra y se agrega sal a gusto. Se calienta una parrilla o una sartén antiadherente a temperatura alta y se coloca el bimi directamente sobre la superficie durante unos minutos, hasta que los extremos de las flores estén dorados. El punto buscado es que el exterior quede ligeramente tostado, pero que el tallo mantenga una textura firme, sin perder su ternura. Antes de servir, se puede añadir un chorrito de jugo de limón fresco para realzar sus notas dulces.

Por su textura y su perfil más suave, puede ser una opción para variar la preparación de las verduras y explorar nuevas formas de acercar estos alimentos a los más chicos.

Con base en El Tiempo/GDA