Proteínas y salud intestinal: por qué no conviene depender solo de la carne y los huevos

Durante los últimos años, la proteína se consolidó como uno de los nutrientes más valorados por quienes buscan mejorar su alimentación, aumentar la masa muscular o incorporar hábitos considerados saludables. Sin embargo, para el epidemiólogo y especialista en microbiota intestinal Tim Spector, el foco no debería estar únicamente en consumir más proteína, sino también en diversificar las fuentes de las que proviene.

El investigador, reconocido por sus estudios sobre nutrición y salud digestiva, sostiene que muchas personas siguen asociando las proteínas casi exclusivamente con alimentos como la carne y los huevos, dejando en segundo plano otras opciones que también aportan este nutriente y ofrecen beneficios adicionales para el organismo.

Más allá de la proteína animal

Durante una entrevista en un pódcast dedicado a temas de salud y bienestar, Spector señaló que existen múltiples fuentes de proteína de buena calidad que suelen recibir menos atención. Entre ellas mencionó las legumbres, los hongos, la quinoa, la cebada perlada y distintos cereales integrales.

Según explicó, una de las principales ventajas de estos alimentos es que permiten incorporar proteína y fibra al mismo tiempo. Este aspecto resulta especialmente relevante porque, de acuerdo con el especialista, una gran parte de la población no alcanza las cantidades recomendadas de fibra en su alimentación diaria.

La fibra cumple un papel central en la salud digestiva, ya que sirve de alimento para los microorganismos que habitan el intestino. Estos microorganismos, conocidos como microbiota intestinal, participan en procesos vinculados con la digestión, el metabolismo y otras funciones importantes del organismo.

Alimentos ricos en proteínas. Foto: Flickr.

La importancia de alimentar la microbiota

Spector advierte que una alimentación basada principalmente en proteínas de origen animal puede dejar de aportar nutrientes necesarios para mantener el equilibrio intestinal. En ese sentido, remarca que la microbiota necesita fibra para desarrollarse adecuadamente y cumplir sus funciones.

El especialista no plantea eliminar alimentos como la carne o los huevos. Por el contrario, propone ampliar el abanico de opciones y combinar distintas fuentes de proteína a lo largo de la semana para lograr una alimentación más variada.

Entre los alimentos que recomienda incorporar se encuentran:



Porotos y otras legumbres.

Hongos.

Quinoa.

Cebada perlada.

Cereales integrales.

Frutos secos y semillas.

Si hay nueces entre los frutos secos, es una combinación nutricional beneficiosa. Foto: Commons.

Además de aportar proteínas, estos alimentos contienen fibra, vitaminas, minerales y otros compuestos que contribuyen a una dieta más diversa.

Para el investigador, la variedad alimentaria es uno de los factores que puede favorecer una microbiota intestinal más rica y equilibrada, un campo que concentra cada vez más interés dentro de las investigaciones sobre nutrición y salud digestiva.

En base a El Tiempo/GDA