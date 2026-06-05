El riesgo oculto de los alimentos enriquecidos con proteínas que se promocionan para perder peso

El creciente interés por las proteínas y la popularidad de los alimentos enriquecidos con proteína han impulsado un aumento sostenido de su consumo en todo el mundo. Sin embargo, especialistas en nutrición advierten que una ingesta excesiva de este nutriente no siempre aporta beneficios adicionales y, en algunos casos, podría estar asociada a diversos problemas de salud.

Las proteínas son fundamentales para la formación muscular, la reparación de tejidos, la producción de enzimas y numerosas funciones vitales del organismo. No obstante, los expertos señalan que superar ampliamente los 1,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día puede generar efectos adversos, especialmente cuando la mayor parte de ese consumo proviene de fuentes animales.

Exceso de proteínas: ¿cuáles son los riesgos para la salud?

Según Bettina Mittendorfer, consumir más proteínas no necesariamente se traduce en una mejor salud o en mayores beneficios físicos.

En los últimos años, numerosos productos como cereales, bebidas, yogures y mezclas para panqueques han aumentado su contenido proteico, favoreciendo una tendencia que muchas veces lleva a exceder las necesidades nutricionales reales.

Proteínas animales, enfermedades cardíacas y diabetes tipo 2

Carne. Foto: Pixabay

Una parte importante de las proteínas consumidas proviene de la carne roja y las carnes procesadas. De acuerdo con Donald Hensrud, diversos estudios han relacionado un consumo elevado de estos alimentos con un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2.

Investigaciones recientes encontraron que:



Consumir 100 gramos adicionales de carne roja al día incrementa el riesgo de enfermedad cardíaca .

al día incrementa el riesgo de . Incorporar 50 gramos extra de carne procesada se asocia con un aumento aún mayor del riesgo cardiovascular.

se asocia con un aumento aún mayor del riesgo cardiovascular. Las personas con mayor consumo de carne roja presentan más probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2.

Los especialistas atribuyen parte de este efecto a la presencia de grasas saturadas, que pueden elevar el colesterol LDL y aumentar el riesgo de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular.

Mayor riesgo de cáncer colorrectal

La evidencia científica también ha vinculado el consumo excesivo de carne roja y carnes procesadas con un mayor riesgo de desarrollar cáncer colorrectal.

Diversos estudios señalan que las dietas con una elevada presencia de estos alimentos pueden aumentar significativamente la probabilidad de padecer este tipo de cáncer, una de las enfermedades oncológicas más frecuentes a nivel mundial.

Ante este panorama, Dariush Mozaffarian recomienda priorizar fuentes de proteína más saludables como:

Pescado. Foto: Pixabay

Legumbres

Soja

Frutos secos

Pescado

Lácteos fermentados

Estas alternativas se asocian con mejores resultados en términos de salud cardiovascular y metabólica.

Dietas hiperproteicas y problemas digestivos

Las personas que siguen dietas hiperproteicas o planes de alimentación bajos en carbohidratos suelen reducir el consumo de alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras y cereales integrales.

Según Marc O’Meara, la fibra desempeña un papel clave en la salud intestinal, ya que favorece el tránsito digestivo y contribuye al equilibrio del microbioma intestinal.

Una alimentación pobre en fibra puede provocar:



Estreñimiento

Digestiones más lentas

Alteraciones del microbioma

Mayor riesgo de trastornos gastrointestinales

¿Las proteínas pueden favorecer el aumento de peso?

Aunque muchas personas recurren a las dietas ricas en proteínas para perder peso o aumentar la masa muscular, los expertos recuerdan que cualquier exceso calórico puede almacenarse en forma de grasa corporal.

Además, reemplazar alimentos como verduras y frutas por grandes cantidades de productos proteicos puede incrementar significativamente la ingesta energética diaria.

Por eso, el éxito de una dieta depende del equilibrio entre la alimentación y la actividad física, no solo del aumento del consumo de proteínas.

Exceso de proteínas y salud renal

Para quienes poseen riñones sanos, una ingesta elevada de proteínas no suele generar consecuencias inmediatas. Sin embargo, en personas con enfermedad renal crónica, el exceso proteico puede aumentar la carga de trabajo de los riñones.

Los especialistas advierten que esta situación podría acelerar el deterioro de la función renal en pacientes con patologías preexistentes. Además, una elevada ingesta de proteínas animales se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar cálculos renales, aunque mantener una correcta hidratación ayuda a reducir esta posibilidad.

La importancia de una alimentación equilibrada

Los expertos coinciden en que las proteínas son un nutriente indispensable para la salud, pero enfatizan la necesidad de evitar los excesos.

La recomendación general es seguir una alimentación equilibrada que combine:

Alimentos integrales. Foto: Freepik.

Proteínas de calidad

Verduras

Frutas

Cereales integrales

Legumbres

Grasas saludables

Mantener este equilibrio nutricional permite aprovechar los beneficios de las proteínas sin aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, cáncer colorrectal, problemas digestivos o alteraciones renales.