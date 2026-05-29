Cómo influye la variedad de proteínas en el equilibrio y la salud de nuestros intestinos

La salud intestinal depende de múltiples factores que van mucho más allá de la alimentación. Aunque mantener una dieta equilibrada continúa siendo clave para conservar una microbiota intestinal saludable, los especialistas advierten que hábitos cotidianos como dormir bien, controlar el estrés y realizar actividad física también cumplen un rol fundamental en el correcto funcionamiento del sistema digestivo.

El equilibrio de la microbiota se ha convertido en uno de los temas más relevantes dentro de la nutrición y la salud digestiva, según destacó la revista Men's Health. Diversas investigaciones sostienen que los microorganismos presentes en el intestino influyen en numerosos procesos vinculados al bienestar general y la calidad de vida.

Por este motivo, cada vez más expertos consideran que no alcanza con seguir una dieta específica, sino que resulta necesario adoptar un estilo de vida saludable que favorezca el equilibrio intestinal. Entre los factores más importantes se destacan el descanso adecuado, la disminución del estrés y la práctica frecuente de ejercicio físico, todos elementos relacionados directamente con la salud del intestino.

En cuanto a la alimentación, los especialistas recomiendan aumentar el consumo de alimentos fermentados, frutas, verduras, frutos secos, semillas y cereales integrales, debido a sus beneficios sobre la microbiota. Además, el café aparece como una bebida que podría aportar efectos positivos en el ecosistema intestinal, junto con estrategias como la alimentación restringida en el tiempo.

Los alimentos fermentados como por ejemplo el yogur son de gran ayuda para recuperar la salud intestinal. Foto: Flickr.

La importancia de diversificar las proteínas

El médico y científico Tim Spector explicó en el pódcast The Diary of a CEO que variar las fuentes de proteína es fundamental para mantener una microbiota intestinal equilibrada.

Según detalló, aunque en los últimos años creció el interés por incrementar el consumo de proteínas, la mayoría de las personas ya ingiere cantidades suficientes. Para el especialista, lo verdaderamente importante es apostar por la diversidad alimentaria.

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“Es imprescindible variar la fuente de proteína para tener una buena microbiota. En un momento en el que su fama ha crecido y todo el mundo quiere consumir más proteína, es importante apostar por la variedad”, afirmó Spector.

El experto señaló que muchas personas relacionan las proteínas únicamente con alimentos como los huevos o la carne, pero recordó que existen otras opciones de alta calidad nutricional que además aportan fibra, un componente esencial para las bacterias intestinales.

Entre las alternativas recomendadas mencionó los porotos, las legumbres, los champiñones y cereales integrales como la quinoa y la cebada perlada, alimentos asociados con una mejor salud digestiva y un mayor equilibrio de la microbiota.

Spector, profesor del King’s College London, también advirtió que una gran parte de la población consume menos fibra alimentaria de la necesaria. Este nutriente resulta esencial para alimentar los microorganismos beneficiosos del intestino y fortalecer la salud intestinal.

“Si quieres cuidar tus microbios intestinales, realmente necesitas darles fibra. De lo contrario, los estás privando de alimento”, concluyó el especialista.