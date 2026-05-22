¿Qué alimentos podemos consumir en ayunas para fortalecer el sistema inmune y prevenir enfermedades?

El inicio de la mañana es un momento clave para la hidratación y la incorporación de nutrientes.

Según información difundida por Cleveland Clinic y citada por Infobae, existen alimentos y bebidas que pueden favorecer la respuesta del cuerpo frente a infecciones y ayudar a reducir el riesgo de enfermedades.

Entre las opciones recomendadas aparece el agua tibia con limón, una bebida que aporta vitamina C y antioxidantes vinculados al apoyo de la función inmunológica.

También se destacan frutas frescas como naranja, kiwi, papaya y guayaba, reconocidas por su contenido de vitamina C. Otra de las alternativas sugeridas es la miel de abeja natural, debido a sus propiedades antimicrobianas y a su capacidad de aportar energía de forma rápida.

Foto: Freepik.

A esto se suman productos fermentados como el yogur natural y el kéfir, que contienen probióticos beneficiosos para la salud intestinal, un aspecto considerado importante para el sistema inmune.

El ajo crudo, consumido en pequeñas cantidades, también forma parte de las recomendaciones por sus compuestos asociados al fortalecimiento de las defensas y a la prevención de infecciones. Del mismo modo, las infusiones o el agua con jengibre son valoradas por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Las semillas y frutos secos, como almendras, nueces y semillas de girasol, aportan vitamina E, zinc y antioxidantes que pueden beneficiar el funcionamiento del sistema inmunológico cuando se consumen en cantidades moderadas.

Los frutos secos son una buena fuente de magnesio. Foto: Pixnio.

Hábitos matutinos que ayudan a reforzar las defensas

Además de la alimentación, especialistas recomiendan mantener ciertas rutinas durante la mañana para favorecer el funcionamiento del organismo. Una de las principales sugerencias es comenzar el día con una adecuada hidratación, ya sea con agua natural o agua tibia con limón.

También aconsejan optar por desayunos equilibrados que incluyan frutas frescas, proteínas y alimentos ricos en antioxidantes. Complementar la rutina con actividad física ligera, como caminatas o estiramientos, puede ayudar a activar la circulación y mejorar la respuesta del cuerpo.

La exposición a la luz natural durante las primeras horas del día favorece la síntesis de vitamina D, mientras que las prácticas de higiene personal contribuyen a reducir el riesgo de contacto con agentes patógenos.

A esto se suman técnicas de relajación, como ejercicios de respiración profunda o meditación, debido a que el estrés puede afectar el sistema inmunológico.

En base a El Tiempo/GDA