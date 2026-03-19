¿Por qué comer siempre lo mismo puede afectar tanto los nutrientes como el bienestar? Médico español responde

El riesgo de una dieta repetitiva vuelve a estar en discusión. El médico español Manuel Viso alertó que comer siempre lo mismo no solo aburre, sino que puede perjudicar la salud y limitar el aporte de nutrientes esenciales. En ese sentido, insistió en que una alimentación saludable debe contemplar variedad, equilibrio y una adecuada planificación nutricional.

La relación entre alimentación saludable y bienestar general es directa. Lo que se consume a diario impacta en el funcionamiento del organismo, en la energía y hasta en el estado de ánimo. Por eso, las dietas restrictivas basadas en pocos alimentos pueden resultar insuficientes desde el punto de vista nutricional, incluso cuando parecen “ordenadas” o fáciles de sostener.

El problema de comer siempre lo mismo

Según explicó Manuel Viso, sostener una dieta repetitiva en el tiempo puede generar carencias nutricionales. Esto ocurre porque ningún alimento por sí solo aporta todos los nutrientes que el cuerpo necesita para funcionar correctamente. La falta de variedad puede traducirse en déficit de vitaminas, minerales y otros componentes clave.

El especialista fue tajante al referirse a ciertos hábitos muy instalados: afirmó que basar la alimentación en pollo, arroz blanco y lechuga todos los días no es saludable, sino una práctica que puede volverse contraproducente. En declaraciones difundidas por el sitio Menshealth, señaló: “Comer siempre lo mismo no es comer sano, es un castigo”.

Además del impacto físico, este tipo de esquemas puede generar cansancio, monotonía y menor adherencia a largo plazo, lo que termina atentando contra cualquier objetivo de alimentación saludable.

En la dieta mediterránea predominan ciertos ingredientes como el tomate y las aceitunas. Foto: Pxhere.

Variedad, equilibrio y planificación

Frente a este escenario, la clave está en diversificar. Una dieta equilibrada debe incluir distintos grupos de alimentos que aporten proteínas, grasas saludables, carbohidratos, vitaminas y minerales. En ese marco, Manuel Viso recomienda sumar opciones como carnes, pescados, huevos, legumbres, frutas, verduras, frutos secos, semillas y cereales integrales.

También advierte sobre el error frecuente de iniciar dietas restrictivas sin asesoramiento. La falta de planificación puede derivar en un consumo inadecuado de nutrientes y en resultados poco sostenibles. Por eso, subraya la importancia de consultar con un profesional en nutrición que diseñe un plan adaptado a cada persona.

En la misma línea, remarca que comer sano no debería implicar sufrimiento ni rigidez extrema. La alimentación saludable tiene que ser disfrutable, variada y compatible con la vida cotidiana, para que pueda mantenerse en el tiempo.

Foto: Freepik.

Un modelo posible: la dieta mediterránea

Como ejemplo de dieta equilibrada, el especialista menciona el patrón de la dieta mediterránea. Este modelo combina distintos grupos de alimentos, prioriza productos frescos y de temporada, y se asocia con múltiples beneficios para la salud.

Entre sus ventajas, se destacan su aporte completo de nutrientes y su vínculo con la reducción del tejido adiposo y el cuidado cardiovascular. Lejos de la monotonía de una dieta repetitiva, propone una alimentación flexible, diversa y culturalmente adaptable.

En definitiva, el mensaje es claro: variar no es un detalle menor, sino una condición necesaria para cuidar la salud. Incorporar distintos alimentos y evitar la rutina extrema en el plato puede marcar la diferencia en el bienestar a largo plazo.

En base a La Nación/GDA