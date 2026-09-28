Pedro Pascal, a los 51 años: qué dijo sobre su alimentación, el ejercicio y su rutina diaria

Pedro Pascal cumplió 51 años este 2026 y su estado físico suele despertar interés, especialmente por las exigencias de los rodajes en los que participa.

En una entrevista con la revista Woman Madame, el intérprete de Joel Miller en la serie de HBO The Last of Us contó algunos detalles de su rutina diaria. “Empiezo el día con un espresso muy intenso y sabroso, huevos con la yema líquida y tostadas con manteca, alguien con quien compartir tortitas de arándanos y, después, más café”, dijo.

El actor también habló en otra oportunidad sobre su particular relación con el café. Durante su paso por el programa de televisión Jimmy Kimmel Live!, contó entre risas que su “ritual muy íntimo” de la mañana incluye una taza con hasta seis shots de espresso.

Su rutina de ejercicio

El estado físico de Pascal fue comentado tras el estreno de Gladiador II, cuando trascendió que había bajado 36 kilos para la película.

Pedro Pascal en la película "Amores materialistas". Foto: Difusión.

En declaraciones a Entertainment Weekly, el actor explicó que su transformación no dependió de modas pasajeras ni de entrenamientos complejos. “¿Mi rutina de ejercicios? Lo básico”, comentó, y señaló que se concentró en actividades diarias regulares, descanso y una alimentación equilibrada.

“Levantate, hacé algo, mantenete ocupado, comé bien, dormí”, agregó.

Ante la consulta sobre si el cambio de hábitos respondía a una condición para interpretar a Acasius en la película de acción, Pascal explicó: “No me pusieron ninguna directiva de estar en forma para la película, pero lo hice, principalmente para no lesionarme, y no funcionó. Me lesioné igual. Me puse más fuerte que nunca solo para poder interpretar el personaje, en serio”.

En base a La Nación/GDA