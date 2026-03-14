Para qué sirve agregar vinagre de manzana a la lechuga y qué beneficios puede aportar esta combinación

Las ensaladas suelen elegirse como una opción ligera y saludable. En muchas preparaciones, la lechuga es el ingrediente principal, aunque no todos saben que agregar vinagre de manzana no solo modifica el sabor del plato, sino que también puede aportar algunos beneficios.

Según un artículo publicado en el portal de divulgación científica Tua Saúde, la nutricionista Karla Leal explica que el vinagre de manzana posee propiedades antimicrobianas. Sus ácidos orgánicos pueden atravesar las membranas de bacterias como Salmonella, E. coli, Staphylococcus aureus y Candida albicans, lo que contribuye a reducir su crecimiento.

Esta característica puede ayudar a desinfectar las hojas de lechuga que ya fueron lavadas previamente. Sin embargo, la especialista aclara que el vinagre no elimina por completo todos los microorganismos, por lo que primero es necesario realizar una correcta desinfección y luego utilizar el vinagre como complemento.

Beneficios digestivos y cardiovasculares

La nutricionista también señala que el vinagre de manzana es un producto fermentado que contiene probióticos. Estos pueden aumentar la cantidad de bacterias saludables en el tracto gastrointestinal y contribuir al mantenimiento de la salud intestinal.

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Por este motivo, añadir vinagre de manzana a una ensalada con lechuga podría favorecer la digestión.

Otro aspecto que menciona la especialista es su relación con la salud cardiovascular. Según explica, el vinagre de manzana puede contribuir a reducir el colesterol total y los triglicéridos, al mismo tiempo que aumenta el colesterol HDL, conocido como “colesterol bueno”. Este efecto se vincula con sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.

Propiedades nutricionales de la lechuga

La lechuga también aporta beneficios propios. Esta hortaliza contiene alrededor de 95 % de agua, lo que favorece la digestión.

Además, es rica en antioxidantes, vitaminas y minerales que contribuyen al funcionamiento del organismo. También posee propiedades diuréticas, por lo que puede ser útil en el tratamiento de problemas de salud como la cistitis y las infecciones urinarias.

Para ensaladas, sánguches y más. Foto: Commons.

Una preparación simple

Una forma sencilla de incorporar esta combinación es preparar una ensalada con lechuga, manzana, tomate, palta, vinagre de manzana, vinagreta y aceite de oliva.

Para hacerlo, se pican las hojas de lechuga previamente lavadas y desinfectadas, se cortan la manzana, el tomate y la palta en trozos y se mezclan en un recipiente. Luego se añade una cucharadita de vinagre de manzana junto con la vinagreta y el aceite de oliva, y se integra todo nuevamente.

Los especialistas recomiendan consumir el vinagre con moderación, ya que su exceso puede provocar molestias gastrointestinales.

En base a El Universal/GDA