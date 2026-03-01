Microbiota en riesgo: los 6 alimentos que los especialistas piden evitar para proteger tu segundo cerebro

El equilibrio del microbioma intestinal cumple un rol central en funciones clave como la digestión, la inmunidad e incluso el estado de ánimo. Sin embargo, ciertos alimentos pueden alterar esta delicada comunidad de bacterias cuando se consumen con frecuencia. Estos son seis grupos que los especialistas señalan como los más perjudiciales para la salud intestinal y cómo impactan en el organismo.

El intestino humano alberga billones de bacterias que participan en procesos esenciales, desde la absorción de nutrientes hasta la regulación del sistema inmunológico y el metabolismo. Según la nutricionista Holly Caske, la alimentación cotidiana es uno de los factores que más influyen en la composición y el equilibrio de esta microbiota.

Comestibles ultraprocesados. Foto: Freepik.

La especialista aclara que no se trata de dividir los alimentos entre “buenos” y “malos”, sino de sostener un patrón equilibrado. Bajo el principio 80/20, recomienda priorizar opciones nutritivas el 80 % del tiempo y dejar un margen de flexibilidad para el 20 % restante.

Los seis alimentos que más afectan al intestino

En primer lugar, los ultraprocesados: frituras, galletas, snacks y comidas listas para consumir encabezan la lista. Suelen contener aditivos, grasas saturadas y muy poca fibra, lo que dificulta el desarrollo de bacterias beneficiosas y favorece procesos inflamatorios. Además, su consumo habitual desplaza alimentos más favorables para el microbioma.

También están los azúcares refinados. Dulces, postres y productos azucarados alimentan a bacterias que prosperan con el azúcar y reducen la diversidad microbiana. Este desequilibrio puede afectar la salud intestinal y generar inflamación.

A su vez, las comidas rápidas y fritas tienen un alto contenido de grasas saturadas y trans. Los expertos señalan que pueden enlentecer la digestión y aumentar la inflamación intestinal. No es necesario eliminarlas por completo, pero sí reservarlas para un consumo ocasional.

Alimentos ultraprocesados. Foto: Freepik.

Otro grupo son las carnes procesadas. Salchichas, embutidos y otros productos cárnicos procesados contienen altos niveles de sal, nitratos y grasas. Esta combinación puede alterar la flora intestinal y promover respuestas inflamatorias cuando se consumen con regularidad.

En esta lista no pueden faltar los edulcorantes y aditivos artificiales. Algunos, como la stevia o el eritritol, suelen ser bien tolerados, pero otros presentan evidencia contradictoria. En ciertas personas, estos compuestos pueden modificar la composición de la microbiota y generar molestias digestivas.

Por último, están los carbohidratos refinados bajos en fibra. Alimentos como el pan blanco o el arroz blanco carecen de fibra, que es la principal fuente de energía de las bacterias beneficiosas. Sin este nutriente, el microbioma pierde diversidad y capacidad de autorregulación.

Caske concluye que la salud intestinal no depende de eliminar alimentos, sino de diversificar la dieta. El intestino se nutre de la variedad, especialmente de las plantas, señala. Mantener una alimentación rica en fibra, frutas, verduras, legumbres y cereales integrales permite que el organismo tolere mejor aquellos alimentos menos saludables cuando se consumen de forma ocasional.

Con base en El Tiempo/GDA