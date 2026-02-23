Masticar 20 veces: el método infalible para combatir la acidez y el sobrepeso sin cambiar tu dieta

Luis Bueno*

Somos lo que comemos y también cómo lo hacemos. Degustar ayuda a mejorar nuestra salud general pero para hacerlo adecuadamente debemos tener nuestras encías sanas. Sin embargo, la velocidad en que se vive muchas veces lleva a que no podamos -o no consideremos necesario- tomarnos el tiempo apropiado para saborear los alimentos.

Esto requiere ejercitar la conciencia para que la alimentación sea algo pensado, disfrutado y no solo un momento de mero consumo utilitario, funcional. Es importante identificar los ingredientes, su estado y calidad. No es solo una cuestión de disfrute, sino también de una digestión adecuada.

María Soledad Iturbe Piffaut, profesora de cata de aceites de oliva de la Escuela de los Sentidos, nos enseña que degustar tiene que ver con la salud; debemos ser conscientes del estado de lo que comemos y tiene una importancia psicológica porque lo que uno degusta tiene que producir placer. Ese acto nos recuerda que la boca es parte fundamental de la digestión, y que no es lo mismo tragar que masticar repetida y conscientemente, reconociendo y disfrutando texturas y sabores.

La boca y nuestra salud

Comer con mayor conciencia y menos apuro nos beneficio. Foto: Freepik.

Una boca con sus encías y dientes sanos permite una percepción plena de sabores, aromas y texturas, potenciada por una correcta producción de saliva y con piezas dentales funcionales y estéticas.

Por otro lado, permite también una correcta masticación de alimentos liberando sus compuestos químicos, los cuales interactúan con las papilas del gusto.

La integridad bucal, libre de gingivitis, periodontitis o caries es fundamental para la correcta deglución y la máxima satisfacción al comer.

Una producción adecuada de saliva es crucial para humedecer los alimentos, transportarlos y facilitar la disolución de los sabores, además de iniciar la descomposición química con enzimas. En ocasiones, las infecciones bucales así como ciertos medicamentos pueden afectar dicha secreción de saliva y condicionar la degustación adecuada de alimentos y la correcta digestión.

Por otro lado una boca libre de sangrado de encías actúa como primera barrera de defensa, lo que permite detectar alimentos en mal estado o texturas peligrosas.

Foto: Needpix.

Para degustar comida de la alta cocina correctamente, la boca debe estar limpia y preparada para maximizar la percepción sensorial. Esta se debe resetear antes de degustar un buen plato con el ritual de higiene bucal. Así lo hacen restaurantes de alta gastronomía como El Cielo en EEUU, Zeniya en Japón, Alchemist en Dinamarca, entre otros.

Por otra parte, evite comida extremadamente caliente o fría, ya que adormece las papilas gustativas. Es importante también no fumar o consumir alimentos muy fuertes justo antes de la degustación para no alterar la percepción del gusto.

En cuanto al acto de masticar, es una acción fundamental para gozar de una buena digestión. Masticar de forma inadecuada o insuficiente conduce a padecer acidez estomacal, obesidad, hinchazón abdominal y otros trastornos negativos para la salud.

Tomarse un tiempo para masticar la comida también estimula los receptores del gusto y el olfato, lo que a su vez provoca órdenes a nuestros órganos la producción de jugos gástricos.

Para masticar correctamente es indispensable tener dientes y encías sanas, que no sangren. La pérdida de piezas dentales dificulta una buena trituración de los alimentos y lleva a una mala digestión. Se recomienda masticar cada porción de comida entre 10 y 20 veces.

También es importante comenzar a masticar cada bocado por un lado de forma alternante. Se debe comer sentado. Hacerlo de pie invita a masticar y tragar más rápido.

Foto: Pixnio.

Recomendaciones. Te acerco otros consejos para una degustación ideal:

