A los 91 años, la actriz española Lola Herrera continúa trabajando y mantiene una rutina cotidiana en la que la alimentación ocupa un lugar importante. En distintas entrevistas, ha compartido algunas de sus costumbres y explicado que no sigue dietas estrictas ni busca fórmulas especiales para mantenerse activa, sino que procura elegir alimentos que le sienten bien.

Uno de los momentos a los que dedica más tiempo es el desayuno. Lejos de resolverlo con apuro, disfruta de organizarlo y dejar algunas cosas preparadas desde la noche anterior para comenzar el día sin complicaciones.

Qué alimentos forman parte de su alimentación

Herrera ha contado que su alimentación incluye principalmente verduras, frutas, pescado y ensaladas, mientras que procura consumir poca carne. También evita aquellos productos que le provocan malestar y trata de no cometer excesos.

Frutas y verduras. Foto: Freepik.

“Me alimento bien, en la alimentación soy espartana pero porque ya he tomado la decisión de no comer cosas que no me sientan bien, no me compensa”, explicó en una entrevista.

Entre sus decisiones personales también está no consumir alcohol y haber dejado de fumar en 1988.

Al referirse a su longevidad, la actriz ha mencionado la posibilidad de que la genética familiar tenga influencia. En una conversación con Remedios Cervantes, en 2014, contó que su madre vivió hasta los 95 años y que una de sus tías llegó a los 103.

“Las mujeres de mi familia son mujeres de buena genética. Y bueno, hasta ahora parece que yo también he heredado parte de ella, porque estoy muy trabajada, sigo trabajando al pie del cañón”, comentó.

Qué desayuna Lola Herrera cada mañana

En una entrevista concedida al canal de YouTube de Patricia Pérez, en 2022, la actriz explicó cómo organiza su desayuno y por qué le gusta dedicarle tiempo.

Su preparación comienza la noche anterior: deja la mesa dispuesta, carga la máquina de café y prepara el pan que va a tostar. Así, cuando se levanta, encuentra todo listo para sentarse a desayunar.

“Me gusta tomarme mucho tiempo para desayunar, a veces aunque tenga que madrugar muchísimo”, contó.

Su desayuno habitual incluye un kiwi, café con muy poca leche y una tostada de pan integral con cereales, a la que agrega queso batido y mermelada. También aprovecha ese momento para tomar los medicamentos que tiene prescritos y evitar olvidarlos.

Manos untan una tostada

La tostada puede tener algunas variantes. En ocasiones, reemplaza los acompañamientos por aceite de oliva de buena calidad. Aunque también disfruta del pan con tomate, señaló que no suele elegirlo para el desayuno porque prefiere reservarlo para otros momentos del día.

La fruta y el yogur que elige a media mañana

La rutina alimentaria de Herrera incluye otra pequeña comida a media mañana. En ese momento suele elegir una pieza de fruta o un yogur, según la disponibilidad de productos y sus preferencias.

Bowl con yogur, cereales y frutas.

La actriz tiene especial predilección por las frutas de temporada, sobre todo durante el verano, cuando encuentra una mayor variedad. En invierno, en cambio, reconoce que le resulta más difícil encontrar opciones que le apetezcan y suele inclinarse por un yogur.

De esta manera, sus elecciones alimentarias responden a sus gustos y a los productos que considera adecuados para su organismo, sin recurrir a dietas complicadas ni a restricciones que no necesita.

En base a El Tiempo/GDA