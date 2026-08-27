Lasagna casera con carne: receta sencilla para preparar un clásico italiano en casa

Si estás buscando una preparación casera para compartir, esta lasagna combina capas de pasta con salsa bechamel, salsa de tomate, queso y carne.

Aunque requiere varios pasos, su elaboración es sencilla y el resultado es un plato abundante y lleno de sabor.

¿Cómo preparar lasagna?

La preparación comienza con dos salsas: una bechamel y otra a base de carne, cebolla y tomate. Luego se alternan con las láminas de pasta y el queso hasta formar las distintas capas de la lasagna.

Ingredientes:

250 g de carne molida

250 ml de leche

125 g de tomates pelados y cocidos

125 g de queso rallado o troceado para fundir

40 g de queso parmesano

12 láminas de pasta lasagna para hornear

2 cebollas blancas pequeñas

2 cucharadas de harina de trigo

2 cucharadas de manteca

1/4 de vaso de vino blanco seco

1/4 de cucharadita de nuez moscada

1/4 de cucharadita de orégano en polvo

1 diente de ajo

1 hoja de laurel

Aceite vegetal

Sal

Pimienta molida

Preparación:

Pela y pica una cebolla y el ajo en cubos pequeños. Calienta una sartén u olla a fuego medio-bajo, agrega una cucharada de manteca y, cuando se derrita, incorpora la cebolla y el ajo. Cocina durante 5 minutos o hasta que la cebolla comience a ponerse transparente.

Para preparar la salsa bechamel, coloca en otra sartén una cucharada de manteca, la harina, la nuez moscada, una pizca de sal y pimienta. Mezcla hasta obtener una pasta sin grumos.

Incorpora la leche mientras revuelves constantemente. Baja el fuego para evitar que hierva y cocina hasta que la salsa espese. Prueba la sazón y, si es necesario, agrega más sal o pimienta.

Pela y pica la segunda cebolla en cubitos. Calienta una sartén a fuego medio-bajo, agrega un chorrito de aceite y cocina la cebolla durante 5 minutos.

Agrega la carne molida y sube a fuego medio. Muévela para que se dore de manera uniforme y sazona con sal, pimienta, orégano y la hoja de laurel. Cocina durante 5 minutos más.

Incorpora el vino blanco, mezcla y deja cocinar otros 5 minutos para que se evapore parte del alcohol.

Mientras tanto, coloca los tomates en otro recipiente y aplástalos con una cuchara. Incorpóralos a la carne y cocina durante 10 minutos más. Retira del fuego.

Joven cocina en una olla. Foto: Freepik.

Cómo armar la lasagna

Precalienta el horno a 180 °C durante 15 minutos.

Engrasa un molde grande y cubre el fondo con una capa de salsa bechamel. Coloca encima una capa de láminas de pasta para lasagna, seguida de una capa de salsa boloñesa y otra de queso.

Agrega otra capa de bechamel y cubre con más láminas de pasta. Repite el proceso hasta terminar los ingredientes.

Deja una última capa de pasta y cúbrela con más salsa bechamel y queso parmesano.

Lleva el molde al horno y cocina a 180 °C durante 15 minutos.

Cuando termine el horneado, retira la lasagna y déjala reposar unos minutos antes de servir.

En base a El Universal/GDA