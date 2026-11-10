La verdad sobre la proteína del huevo: cuántos gramos tiene realmente cada pieza y qué parte aporta más

Un par de huevos revueltos, hervidos o a la plancha pueden ser una forma sencilla de sumar proteínas al desayuno. Además de su versatilidad en la cocina, este alimento se destaca por su composición nutricional y por aportar los aminoácidos esenciales que el organismo necesita.

Pero ¿cuánta proteína contiene exactamente un huevo? La respuesta depende, en parte, de su tamaño. De acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y plataformas de registro nutricional como FatSecret y Fitia, un huevo grande aporta alrededor de 6,3 gramos de proteína. La cantidad varía según el peso de cada pieza:



Chico: aproximadamente 4,8 gramos.

Mediano: entre 5,5 y 5,8 gramos.

Grande: alrededor de 6,3 gramos.

Extra grande: puede llegar a los 7,2 gramos.

Aunque suele pensarse que la proteína está concentrada principalmente en la clara y que la yema aporta sobre todo grasa, ambas partes contienen este nutriente y contribuyen al valor nutricional del alimento. En un huevo grande, la clara aporta aproximadamente 3,6 gramos de proteína, mientras que la yema contiene unos 2,7 gramos.

La primera está compuesta mayoritariamente por agua y proteínas, y prácticamente no contiene grasas. La yema, en cambio, combina proteínas con grasas, además de aportar hierro y vitaminas A, D, E y K. También es responsable de buena parte del color, la textura y la cremosidad que el huevo aporta a distintas preparaciones. Así, consumir el huevo entero permite aprovechar los nutrientes de ambas partes, en lugar de quedarse únicamente con la clara.

Arroz con huevo. Foto: Freepik.

El huevo es considerado una fuente de proteína completa porque contiene los nueve aminoácidos esenciales, es decir, aquellos que el organismo no puede producir por sí mismo y debe obtener a través de la alimentación. Por esa composición, su proteína se utiliza como referencia para evaluar la calidad de otras fuentes proteicas. Su aporte no se limita a la cantidad de gramos que contiene, sino que también importa la variedad de aminoácidos que ofrece.

Además, es un alimento fácil de incorporar a distintas comidas. Puede consumirse hervido, revuelto o en tortilla, y combinarse con verduras, ensaladas y otros ingredientes. Una opción sencilla para sumar proteínas a la alimentación cotidiana.

Con base en El Universal/GDA