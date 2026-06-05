Huevos cocidos perfectos, el experimento que revela si conviene usar agua fría o hirviendo

La forma correcta de cocinar huevos sigue generando debate entre cocineros aficionados y amantes de la gastronomía. Una de las dudas más frecuentes es si conviene colocarlos en agua fría desde el inicio o sumergirlos directamente cuando el agua ya está hirviendo.

Recientemente, un experimento compartido por Heinz Wuth, especialista en gastronomía científica, volvió a poner el tema sobre la mesa al analizar qué método ofrece mejores resultados y reduce el riesgo de que los huevos se rompan durante la cocción.

Qué mostró el experimento

En la primera prueba, los huevos fueron colocados en una olla con agua fría antes de encender el fuego. Una vez que el agua alcanzó el punto de ebullición, permanecieron aproximadamente ocho minutos cocinándose. Al retirarlos, la cáscara se desprendió con facilidad y tanto la clara como la yema presentaron una textura adecuada.

Posteriormente, el procedimiento se repitió con huevos recién retirados de la heladera. En este caso, el tiempo de cocción se extendió hasta unos nueve minutos y medio, pero el resultado volvió a ser satisfactorio. Ninguno de los huevos presentó grietas y las yemas se mantuvieron centradas.

Según el análisis realizado, estos resultados sugieren que comenzar la cocción desde agua fría favorece una distribución más gradual del calor y ayuda a mantener la estabilidad del alimento durante todo el proceso.

Canasta de huevos. Foto: Freepik.

Por qué algunos huevos se rompen

La diferencia más evidente apareció durante una tercera prueba. En esta ocasión, los huevos fríos fueron introducidos directamente en agua hirviendo. Aunque el tiempo de cocción fue similar, varios terminaron agrietándose e incluso explotaron dentro de la olla.

Wuth explicó que este fenómeno se produce por el brusco cambio de temperatura. Al pasar de un ambiente muy frío al contacto inmediato con agua hirviendo, el aire contenido en el interior del huevo se expande rápidamente, generando una presión que puede quebrar la cáscara.

Por esa razón, muchos especialistas recomiendan evitar los cambios térmicos extremos. Una alternativa sencilla consiste en retirar los huevos de la heladera algunos minutos antes de cocinarlos para que se acerquen a la temperatura ambiente.

El tiempo también importa

Además del método de cocción, el tiempo que los huevos permanecen en el agua influye directamente en el resultado final.

Las referencias más habituales indican que:



Entre 4 y 5 minutos, la yema permanece líquida.

Entre 6 y 7 minutos, adquiere una consistencia cremosa.

Entre 9 y 11 minutos, el huevo queda completamente duro.

También existen algunos trucos caseros que pueden ayudar durante la preparación. Entre ellos, agregar sal o vinagre al agua para minimizar las pérdidas si la cáscara se fisura y enfriar los huevos en agua fría al finalizar la cocción para detener el proceso y facilitar el pelado.

Cómo conservarlos correctamente

Los especialistas también llaman la atención sobre el almacenamiento. Según explican, la humedad puede afectar la capa protectora natural que recubre la cáscara y que actúa como una barrera frente a bacterias y otros agentes externos.

Por ese motivo, recomiendan conservar los huevos en un lugar fresco, seco y con una temperatura lo más estable posible.

Aunque no existe una única manera de cocinar huevos duros, las pruebas realizadas indican que comenzar la cocción con agua fría puede ofrecer resultados más uniformes y disminuir significativamente el riesgo de grietas o roturas durante el proceso.

En base a El Tiempo/GDA