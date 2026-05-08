El truco para huevos revueltos más esponjosos: el ingrediente clave que mejora textura y sabor

Lograr huevos revueltos suaves, aireados y con buena textura no siempre es tan sencillo como parece. Aunque es una preparación cotidiana, pequeños detalles en los ingredientes y la técnica pueden cambiar por completo el resultado en el plato.

En ese camino, hay un truco simple que gana cada vez más adeptos en la cocina: sumar leche a la preparación.

Un alimento versátil y nutritivo

El huevo es uno de los alimentos más completos y accesibles. Se puede preparar de múltiples formas —frito, hervido, poché o revuelto— y además aporta nutrientes clave para el organismo.

Según explicó la dietista Beatriz Buelta, una porción aporta cerca de 6 gramos de proteína y entre 75 y 85 kilocalorías. También contiene vitaminas como la A y la D, además de colina, un nutriente presente en la yema.

La colina cumple un rol relevante en el cuerpo, ya que interviene en la producción de acetilcolina, un neurotransmisor vinculado a funciones como la memoria y la actividad muscular. Además, durante el embarazo contribuye al desarrollo adecuado del tubo neural del feto. Un huevo mediano puede cubrir más de un tercio de la ingesta diaria recomendada de este nutriente.

Vista de maple de huevos de gallinas criadas a suelo. Foto: Leonardo Mainé.

El ingrediente que cambia la textura

El secreto para mejorar los huevos revueltos está en un ingrediente que suele estar a mano: la leche. Incorporarla permite obtener una textura más cremosa y esponjosa, similar a la de preparaciones de nivel gastronómico.

De acuerdo con información de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la leche entera aporta grasa y proteínas que influyen directamente en la consistencia final. Su contenido graso ayuda a dar suavidad, mientras que las proteínas aportan estructura, evitando que el resultado quede seco o gomoso.

En términos generales, la leche entera contiene entre un 3% y 4% de grasa y cerca de un 3,5% de proteínas, combinación que favorece una preparación más equilibrada.

Huevos revueltos Imagen creada por Chat GPT

Cómo preparar huevos revueltos más cremosos

Para incorporar este truco, el procedimiento es sencillo. Primero, batir ligeramente los huevos hasta integrar clara y yema, y agregar sal a gusto.

En una sartén a fuego medio-bajo, derretir un poco de manteca y luego volcar los huevos junto con la leche. La clave está en revolver de forma suave y constante, cuidando que no se peguen y que la cocción sea pareja.

A medida que empiezan a tomar consistencia, conviene bajar la intensidad del movimiento. Cuando los huevos estén casi listos, pero todavía húmedos, se recomienda apagar el fuego y tapar la sartén para que el calor residual termine la cocción.

En base a El Universal/GDA