Gordon Ramsay volvió a expresar su mirada crítica sobre algunas tendencias de la gastronomía. El cocinero escocés, de 60 años, aprovechó las entrevistas concedidas durante la semana de la inauguración de su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood para hablar sobre los hábitos de cocina que no comparte. Entre ellos, señaló el uso de las freidoras de aire, un electrodoméstico cada vez más presente en los hogares.

La ceremonia se realizó el miércoles 18 de noviembre de 2026, en Estados Unidos, y reconoció su trayectoria como presentador de televisión. Ramsay dijo haberse quedado sin palabras ante el homenaje, algo que, según comentó, no le sucede con frecuencia. También destacó el honor que representa para él dirigir cocinas y acompañar a equipos talentosos en su desarrollo.

En una entrevista con Variety, el chef aseguró, en tono irónico, que es «alérgico» a las freidoras de aire. Su objeción tiene que ver con el resultado de las preparaciones: considera que estos aparatos no permiten conseguir un dorado ni un color adecuados y que, además, pueden afectar el sabor de los alimentos.

Como alternativa, recomendó recurrir a la sartén tradicional. En ese contexto, hizo referencia a su propia línea de sartenes antiadherentes con tecnología híbrida. También cuestionó la proliferación de recetarios dedicados exclusivamente a cocinar con un dispositivo que, en sus palabras, funciona con solo pulsar un botón.

Sus críticas no se limitaron a los electrodomésticos. Ramsay también puso en duda que la popularidad de los contenidos gastronómicos en internet sea comparable con la experiencia profesional de trabajar en un restaurante. "Cocinar un plato, editarlo y volverse viral ante millones de personas es completamente distinto a cocinar 65 platos cada noche en un restaurante", señaló. Además, manifestó que evita describirse como una persona famosa y que no suele utilizar ese calificativo.

Hombre frente a cámara.

Nacido en Johnstone, Escocia, Ramsay se formó en Europa junto a reconocidos cocineros como Marco Pierre White y Guy Savoy. En 1998 abrió en Londres su restaurante insignia, Restaurant Gordon Ramsay, que obtuvo tres estrellas Michelin en 2001. A lo largo de su carrera empresarial, su grupo llegó a reunir cerca de 100 restaurantes en distintas partes del mundo. En conjunto, sus establecimientos acumularon 17 estrellas Michelin, de las cuales el chef conserva nueve actualmente.

Su reconocimiento internacional también se consolidó a través de la televisión. Participó en programas como Hell's Kitchen, Kitchen Nightmares y MasterChef, además de publicar libros de cocina. Con la estrella que recibió en Hollywood, Ramsay se convirtió en la cuarta figura del mundo gastronómico en ingresar al Paseo de la Fama. Antes lo hicieron Bobby Flay, en 2015; Wolfgang Puck, en 2017; y Guy Fieri, en 2019. La distinción llegó un día antes del estreno de la segunda temporada de su programa Next Level Baker, en la cadena Fox.

Con base en El Tiempo/GDA