Frutas para personas con diabetes: qué opciones elegir y cómo controlar las porciones según expertos

Aunque durante años se creyó que las personas con diabetes debían evitar por completo las frutas, hoy los especialistas coinciden en que pueden formar parte de la alimentación diaria si se consumen en cantidades adecuadas. La clave no está en eliminarlas, sino en elegir bien cuáles incorporar y controlar las porciones para evitar aumentos bruscos de glucosa en sangre.

La nutrióloga Andreina de Almeida explica que no todas las frutas afectan de la misma manera al organismo. El principal problema aparece con las versiones procesadas o industrializadas, ya que suelen contener azúcares añadidos y menor cantidad de fibra. Entre ellas se encuentran las frutas en almíbar, las mermeladas y muchos jugos comerciales.

También existen algunas frutas que, aunque son naturales, concentran más azúcares y requieren moderación. En este grupo aparecen los dátiles, higos, mangos, uvas y bananas muy maduras, que pueden consumirse, pero en cantidades reducidas.

Mango. Foto: Pixabay.

Lejos de estar prohibidas, muchas frutas aportan fibra, vitaminas y minerales beneficiosos para las personas con diabetes. El médico José Rodríguez Uribe divide las opciones en distintas categorías para facilitar el control de las raciones:



Frutas pequeñas: ciruelas pasas y capulines, entre 2 y 8 piezas por día.

Frutas medianas: manzana, kiwi, mandarina, naranja, pera o durazno, hasta 2 unidades diarias.

Frutas grandes: papaya, melón, piña o sandía, en porciones de aproximadamente una taza.

Frutas especiales: banana, limitadas a una pieza diaria por su contenido de sacarosa.

Manzanas en un canasto. Foto: Pxhere.

Los especialistas remarcan que las frutas siguen siendo importantes dentro de una alimentación equilibrada. Su aporte de fibra ayuda a enlentecer la absorción del azúcar y favorece el funcionamiento intestinal, dos aspectos especialmente relevantes en personas con diabetes. Además, al consumirse enteras y en cantidades controladas, pueden convertirse en una alternativa más saludable frente a productos ultraprocesados o snacks con azúcares añadidos.

Con base en El Universal/GDA