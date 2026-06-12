Expertos revelan cuál es el error más frecuente al preparar café en casa y cómo corregirlo

Preparar una buena taza de café en casa parece una tarea sencilla. Sin embargo, detrás de ese ritual cotidiano hay una serie de detalles que pueden marcar la diferencia entre una bebida equilibrada y aromática o una experiencia amarga y decepcionante. Y, según especialistas en extracción de café, uno de los errores más frecuentes ocurre justo antes de comenzar: utilizar agua hirviendo.

Aunque muchas personas esperan que el agua alcance el punto de ebullición para volcarla sobre el café molido, los expertos coinciden en que esa práctica puede alterar negativamente el sabor de la bebida. El problema es que una temperatura excesiva provoca una extracción agresiva de los compuestos del café, potenciando notas amargas y reduciendo la percepción de aromas más delicados.

La temperatura importa más de lo que parece

El café contiene cientos de compuestos aromáticos y de sabor que se liberan cuando el agua entra en contacto con el grano molido. Para lograr un equilibrio adecuado, la temperatura debe ubicarse generalmente entre los 90 y los 96 grados Celsius. Cuando el agua supera ampliamente ese rango, la extracción puede resultar excesiva y generar una bebida más áspera y amarga.

Diversos especialistas en café recomiendan hervir el agua y esperar alrededor de 30 segundos antes de utilizarla. Ese breve intervalo suele ser suficiente para alcanzar una temperatura más adecuada para la preparación.

Mujer sirve café en dos tazas. Foto: Freepik.

Cómo reconocer si el café está mal extraído

El sabor puede dar pistas muy claras sobre lo que ocurrió durante la preparación. Si la bebida resulta excesivamente amarga, seca o deja una sensación desagradable en boca, es posible que el agua haya estado demasiado caliente o que la extracción haya sido excesiva. Por el contrario, si el café sabe aguado, ácido o poco desarrollado, probablemente la extracción fue insuficiente.

Los expertos destacan que la temperatura es solo una de las variables que influyen en el resultado final. También juegan un papel importante el tamaño de la molienda, la proporción entre agua y café y la frescura de los granos. Una molienda demasiado fina puede aumentar el amargor, mientras que una demasiado gruesa puede producir una bebida débil y sin cuerpo.

Otros errores frecuentes en casa

Además del uso de agua hirviendo, los especialistas señalan otras prácticas que suelen afectar la calidad del café. Entre ellas aparecen utilizar café molido desde hace mucho tiempo, descuidar la limpieza de cafeteras y filtros o emplear agua con sabores extraños provenientes del cloro u otros minerales.

También recomiendan almacenar el café en recipientes herméticos, protegidos de la luz y del calor, para conservar mejor sus aromas. El café comienza a perder parte de sus características apenas es molido, por lo que, siempre que sea posible, conviene molerlo justo antes de prepararlo.

Taller. "De la planta al hogar" es ideal para aprender todo lo relativo al mundo del café y prepararse para ponerlo en práctica en casa.

Un pequeño cambio que transforma la taza

No hace falta contar con una máquina profesional para mejorar el café de todos los días. Ajustar la temperatura del agua, respetar las proporciones y utilizar café fresco son medidas simples que pueden generar una diferencia notable.

A veces, el secreto de una mejor taza no está en comprar un café más caro, sino en evitar errores cotidianos que pasan desapercibidos. Y entre ellos, verter agua recién hervida sobre el café sigue siendo uno de los más comunes.