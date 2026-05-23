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El País Bienestar Nutrición

¿Es mejor la cebolla blanca o violeta? La variedad que tiene más antioxidantes y compuestos antiinflamatorios

Mucho más que sabor: los nutrientes esenciales que ganás cada vez que sumás cebolla a tus guisos y sofritos, y por qué el color cambia su impacto en tu salud.

El País
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23/05/2026, 10:00
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Cebollas y ajos.jpg
Cebollas y ajos.
Foto: Archivo El País.

Aunque suelen usarse de manera indistinta en la cocina, la cebolla blanca y la cebolla violeta no son exactamente iguales. Más allá del color o del sabor, cada una tiene características nutricionales diferentes y aporta beneficios particulares al organismo.

La cebolla blanca suele tener un gusto más suave y versátil, por lo que aparece con frecuencia en sofritos, guisos o preparaciones cocidas. La violeta, en cambio, tiene un sabor algo más intenso y un perfil nutricional que llamó la atención de investigaciones por su mayor contenido de antioxidantes.

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Según un estudio publicado en 2024 en la revista FUDMA Journal of Sciences, la cebolla violeta contiene una concentración más alta de flavonoides y compuestos fenólicos, sustancias vinculadas con la protección celular y la reducción del estrés oxidativo. Su color característico proviene de las antocianinas, pigmentos vegetales asociados a efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

Aun así, ambas variedades comparten varios nutrientes importantes. Las dos aportan vitamina C, fibra y minerales como potasio, calcio y magnesio, además de compuestos azufrados que se relacionan con beneficios cardiovasculares y propiedades antimicrobianas.

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Cebollas coloradas.
Foto: Unsplash.

Entre los efectos que se asocian al consumo regular de cebolla dentro de una alimentación equilibrada aparecen: apoyo a la salud cardiovascular, fortalecimiento del sistema inmunológico, mejora del tránsito digestivo gracias a la fibra, ayuda en el control del estrés oxidativo y posible efecto antiinflamatorio.

También contienen vitaminas del grupo B, como B6 y folatos, fundamentales para el metabolismo energético y distintos procesos celulares. La diferencia principal está en la concentración de estos compuestos bioactivos: la cebolla suele destacarse por tener niveles más elevados, mientras que la blanca conserva un perfil más neutro y adaptable en la cocina cotidiana.

Los especialistas señalan que ninguna de las dos es “mejor” de forma absoluta. La elección depende del tipo de preparación, del sabor buscado y de cómo se integren dentro de una dieta variada y equilibrada.

Con base en El Tiempo/GDA

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