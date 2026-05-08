Empanadas de carne perfectas: receta fácil para jugosas, crocantes y doradas al horno o fritas listas listas

Las empanadas de carne son una de las preparaciones más clásicas de la cocina popular y una opción que siempre funciona cuando se busca una comida casera, rendidora y sabrosa.

Con ingredientes básicos como carne picada, cebolla y condimentos, esta receta permite lograr empanadas jugosas por dentro y doradas por fuera en un proceso que lleva alrededor de 50 minutos en total.

Ingredientes para 12 empanadas:

Para esta preparación se necesitan 12 tapas de empanadas, aptas tanto para horno como para fritura. El relleno se compone de 250 gramos de carne picada, dos cebollas, medio morrón rojo, dos huevos duros y aceitunas a gusto.

A esto se suman condimentos como comino, pimentón, ají molido y sal. También se utiliza un chorrito de aceite para la cocción del relleno y un huevo adicional para pintar las empanadas antes de hornearlas.

Preparación del relleno:

El primer paso consiste en picar las cebollas. Luego se colocan en una sartén con aceite y una pizca de sal, y se cocinan hasta que estén doradas. En ese momento se incorpora la carne picada y se cocina durante unos cinco minutos.

Una vez integrada la carne, se agregan los condimentos: pimienta, comino, ají molido y pimentón. Se mezcla todo y se mantiene la cocción por otros cinco minutos, hasta que la carne esté completamente cocida y bien sazonada.

Incorporación de los ingredientes finales:

Cuando el relleno está listo, se retira del fuego y se incorporan los huevos duros previamente picados junto con las aceitunas cortadas. Luego, es importante dejar enfriar la preparación antes de armar las empanadas, para evitar que la masa se humedezca.

Armado y cocción:

Con el relleno ya frío, se colocan porciones en cada tapa de empanada y se cierran formando la clásica media luna. Para la cocción al horno, se recomienda precalentarlo a 180 °C y disponer las empanadas en una bandeja previamente engrasada.

Antes de llevarlas al horno, se pintan con huevo para lograr un dorado uniforme y atractivo. La cocción demora aproximadamente 20 minutos o hasta que estén bien doradas.

Como alternativa, también pueden freírse en aceite o grasa caliente, según la preferencia.

En total, la receta demanda alrededor de 50 minutos entre preparación y cocción, dando como resultado unas empanadas caseras tradicionales, ideales para compartir.

En base a La Nación/GDA