El uso desconocido de la lechuga: cómo preparar la bebida que ayuda a tus riñones y fortalece tus defensas

Aunque suele asociarse a ensaladas y acompañamientos, la lechuga también puede incorporarse en preparaciones líquidas. Una de ellas es el agua de lechuga, una bebida poco habitual que se presenta como alternativa refrescante. Más allá de su uso culinario, esta hortaliza destaca por su composición nutricional. Se cultiva principalmente entre primavera y otoño y se reconoce por sus hojas verdes y una textura que puede variar entre tierna y crujiente.

La lechuga aporta vitaminas como A (en forma de betacarotenos), C, K y algunas del grupo B. Estos nutrientes participan en funciones clave del organismo, como el fortalecimiento del sistema inmunológico, la coagulación sanguínea, la absorción de hierro y la renovación celular. También contiene minerales como potasio, calcio, hierro y magnesio, vinculados a procesos como la regulación de líquidos, la salud ósea, la producción de hemoglobina y la relajación muscular.

Agua de lechuga. Imagen generada por inteligencia artificial.

A esto se suma su contenido de fibra, que favorece la digestión, y la presencia de antioxidantes en pequeñas cantidades, asociados a la protección celular. Además, es un alimento bajo en calorías y prácticamente libre de grasas. Otro aspecto relevante es su alto contenido de agua —cercano al 95 %—, lo que la convierte en una opción hidratante con efecto diurético, útil como complemento en ciertos cuadros como la cistitis.

Cómo preparar el agua de lechuga

Para aprovechar estas características en formato líquido, se puede elaborar agua de lechuga con un procedimiento sencillo.

Ingredientes:



Un cuarto de lechuga romana

500 ml de agua

Hojas de menta

Preparación:



Lavar las hojas con agua fría.

Desinfectarlas con una solución adecuada durante aproximadamente 14 minutos.

Hervirlas en agua durante unos 10 minutos.

Retirarlas del fuego y apagar la cocción.

Añadir las hojas de menta para que liberen su aroma con el vapor.

Colar el líquido si se desea una textura más limpia.

Servir.

Incorporar esta bebida dentro de la alimentación puede ser una forma adicional de sumar hidratación y nutrientes, como parte de una dieta equilibrada.

Para ensaladas, sánguches y más. Foto: Commons.

Con base en El Universal/GDA