El truco de una chef para transformar el arroz blanco con ingredientes que suelen estar en casa

El arroz blanco es uno de los acompañamientos más habituales en muchas cocinas. Su preparación suele ser sencilla y, por lo general, requiere pocos ingredientes. Sin embargo, algunos cocineros proponen pequeñas modificaciones para potenciar su sabor sin complicar el proceso.

Una de ellas es la chef Ana Casanova, quien compartió en su canal de YouTube un método que busca transformar el resultado final del arroz mediante una preparación diferente del líquido de cocción.

Según explicó, en lugar de utilizar únicamente agua, recomienda cocinar el arroz con una mezcla elaborada a partir de caldo de pollo, ajo y cebolla. Para ello, sugiere licuar el caldo junto con un cuarto de cebolla y dos dientes de ajo hasta obtener una preparación homogénea.

La chef sostiene que este procedimiento permite que los granos absorban mejor los sabores durante la cocción, logrando un arroz más aromático y con mayor intensidad de sabor.

Una persona sostiene granos de arroz entre las manos. Foto: Pexels.

La recomendación coincide con la de otros cocineros, como el chef español Juanjo López, quien también propone utilizar distintos tipos de caldo —de pollo, pescado o carne— para aportar matices adicionales a la preparación.

Además, Casanova aconseja incorporar una pequeña cantidad de manteca o aceite de oliva extra virgen para favorecer una textura más suave. También recomienda cocinar a fuego bajo y mantener la olla tapada durante parte del proceso para que el arroz absorba correctamente los líquidos y se cocine de manera uniforme.

Aunque se trata de una modificación simple, la propuesta apunta a renovar una de las preparaciones más habituales de la cocina cotidiana mediante ingredientes que suelen estar presentes en la mayoría de los hogares.

En base a El Tiempo/GDA