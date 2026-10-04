El snack sencillo con grasa saludable y fibra que ayuda a bajar el colesterol malo según la ciencia

Los pistachos pueden ser una alternativa práctica para quienes buscan un snack saludable durante el día. Además de su sabor, estos frutos secos aportan |, fibra, proteínas y otros nutrientes que pueden formar parte de una alimentación equilibrada.

Su posible relación con la salud cardiovascular ha sido analizada en diferentes investigaciones. Una revisión publicada en 2024 en la revista Advances in Nutrition examinó los resultados de 76 estudios sobre el consumo de frutos secos y sus efectos sobre distintos niveles de grasa en la sangre.

Los investigadores observaron que incorporar estos alimentos a la alimentación puede contribuir a mejorar algunos de estos indicadores, aunque los resultados no fueron iguales en todos los parámetros analizados.

Otros snacks saludables que se pueden incorporar a la alimentación

Si elegís frutos secos como snacks no le errás nunca. Foto: Goodfon.

Pistachos: aportan grasas saludables , fibra y proteínas.

aportan , y proteínas. Almendras: contienen fibra, proteínas y grasas insaturadas .

contienen fibra, proteínas y . Nueces: son una fuente de grasas saludables.

son una fuente de grasas saludables. Frutas: aportan fibra, vitaminas y minerales.

aportan fibra, vitaminas y minerales. Avena: contiene un tipo de fibra que puede contribuir al control del colesterol.

En el caso específico de los pistachos, el análisis encontró una reducción significativa del colesterol total. Este resultado coincide con investigaciones anteriores que estudiaron de manera específica los posibles efectos de este alimento sobre la salud cardiovascular.

Pistachos. Foto: Pixabay

Uno de esos trabajos, publicado en The American Journal of Clinical Nutrition, observó que personas con niveles elevados de colesterol presentaron una disminución del denominado colesterol malo al incorporar pistachos a su alimentación.

Una posible explicación estaría relacionada con su contenido de grasas insaturadas, que pueden resultar beneficiosas cuando reemplazan a alimentos con una mayor cantidad de grasas saturadas. Los pistachos también aportan fibra y fitoesteroles, sustancias que se encuentran naturalmente en algunos alimentos.

Sin embargo, esto no significa que comer pistachos por sí solo sea suficiente para controlar el colesterol o prevenir problemas cardiovasculares. Para cuidar la salud del corazón, también es importante mantener una alimentación equilibrada, realizar actividad física regular, no fumar y mantener un peso saludable.

Foto: Pxhere.

Por eso, los pistachos pueden incorporarse como una opción de snack saludable dentro de una dieta variada. Para aprovechar mejor sus características nutricionales, conviene elegirlos naturales o sin sal añadida y evitar las versiones con coberturas de azúcar u otros ingredientes que aumenten su contenido de sal o calorías.

