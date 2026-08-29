El método de tres pasos que recomienda un chef con tres estrellas Michelin para no desperdiciar perejil

El perejil es uno de esos ingredientes que casi nunca falta en la cocina. Sin embargo, conservarlo fresco durante varios días puede convertirse en un desafío: muchas veces se compra un manojo entero para utilizar apenas unas hojas y, cuando llega el momento de volver a usarlo, el resto ya está marchito.

Para evitar este desperdicio de alimentos, el chef Jordi Cruz, reconocido con tres estrellas Michelin, propone un método sencillo que permite prolongar la conservación de esta hierba aromática.

La clave está en no tratar al perejil como cualquier otra verdura. En lugar de congelarlo o simplemente guardarlo dentro de una bolsa, la recomendación consiste en conservar el perejil como si fuera un ramo de flores.

El truco para conservar el perejil en la heladera

El procedimiento es sencillo. Primero hay que colocar las ramas de perejil fresco dentro de un vaso o recipiente con unos dos o tres centímetros de agua.

Antes de introducirlas, conviene realizar un corte limpio en la base de los tallos, retirando las partes deterioradas. De esta manera se facilita el contacto de los tallos con el agua y se eliminan las zonas que ya comenzaron a deteriorarse.

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Una vez colocado el manojo en posición vertical, se pueden cubrir las hojas con una bolsa de plástico o papel film. La idea es generar una protección frente al ambiente seco del refrigerador y ayudar a conservar la humedad del perejil. Así, los tallos permanecen en contacto con el agua mientras las hojas quedan protegidas. El objetivo es evitar que la hierba pierda líquido rápidamente y se marchite.

Cómo elegir un buen manojo de perejil

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La conservación comienza incluso antes de llegar a casa. Para que el perejil dure más, es importante elegir un manojo que se encuentre en buenas condiciones.

Lo ideal es buscar ramas de color verde intenso, sin demasiadas manchas amarillas, hojas deterioradas ni tallos secos. También conviene retirar las partes dañadas antes de guardarlo, ya que pueden acelerar el deterioro del resto del manojo.

Otro consejo importante es no lavar el perejil antes de almacenarlo, especialmente si no se va a utilizar de inmediato. La humedad que queda sobre las hojas puede favorecer su deterioro. Lo más práctico es lavarlo justo antes de consumirlo.

No es indispensable contar con un recipiente de vidrio. Si no hay un vaso o frasco adecuado, también puede utilizarse otro recipiente que permita mantener los tallos en posición vertical y en contacto con una pequeña cantidad de agua dentro de la heladera.

Otra alternativa para guardar el perejil fresco

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El método del agua no es la única alternativa para conservar perejil fresco. Otra técnica consiste en envolverlo en papel absorbente ligeramente humedecido y colocarlo dentro de un recipiente plástico cerrado de manera parcial.

En este caso, el papel ayuda a mantener un nivel de humedad moderado alrededor de las hojas sin dejarlas completamente mojadas. Sea cual sea el método elegido, hay una recomendación que resulta fundamental: revisar el perejil periódicamente. Si aparecen hojas deterioradas, es conveniente retirarlas cuanto antes para evitar que el deterioro se extienda al resto del manojo.

¿Se puede conservar el perejil picado en aceite?

Existe otro método muy popular en la cocina: conservar perejil picado en aceite. Sin embargo, esta alternativa requiere mucha más precaución que guardar las ramas frescas en agua. Las hierbas frescas almacenadas en aceite pueden generar condiciones favorables para el desarrollo de Clostridium botulinum, la bacteria asociada al botulismo. Por eso, no se trata de una preparación que deba conservarse indefinidamente a temperatura ambiente.

Si se prepara perejil en aceite, es fundamental mantenerlo refrigerado y seguir recomendaciones de seguridad alimentaria. El escaldado previo puede reducir la carga microbiana, pero no elimina por completo el riesgo.

Por esta razón, para quienes simplemente buscan mantener el perejil fresco durante más tiempo, el método de conservar los tallos en agua y proteger las hojas resulta una alternativa sencilla y práctica. Además de ayudar a aprovechar mejor el alimento, guardar correctamente el perejil permite tener siempre a mano una hierba fresca para condimentar ensaladas, salsas, carnes, pescados y todo tipo de preparaciones.

