El hábito de diez minutos tras el almuerzo que cambia la forma en que tu cuerpo procesa la glucosa

Stephanie Rizk - O Globo (GDA)

¿Terminaste de almorzar? Tal vez lo peor que puedas hacer sea tirarte inmediatamente en el sofá. No porque haya que "quemar" la comida, ni mucho menos porque una caminata vaya a anular lo que acabas de comer. La explicación es más interesante: diez minutos andando después de una comida pueden cambiar la forma en que tu organismo maneja la glucosa que acaba de llegar a la sangre.

Después de comer, especialmente una comida rica en carbohidratos, la glucosa en sangre comienza a subir. El páncreas libera insulina, que funciona como una especie de llave para permitir que esa glucosa entre en las células. Es un proceso absolutamente normal. El problema aparece cuando esos picos de glucosa son muy frecuentes o exagerados, algo particularmente importante en personas con prediabetes, diabetes tipo 2 o mayor riesgo cardiometabólico.

Ahí es donde entran las piernas. Cuando caminamos, el músculo necesita energía y comienza a captar más glucosa de la circulación. Y hay un detalle fascinante: la contracción muscular logra aumentar esa captación por mecanismos que no dependen exclusivamente de la insulina. En otras palabras, mientras el azúcar de la comida está llegando a la sangre, poner los músculos a trabajar ofrece otro destino para esa glucosa.

Y no hablamos de gimnasio, carrera o entrenamiento agotador. Un análisis de varios estudios, publicado en Sports Medicine, mostró que caminar después de comer ayuda a reducir el pico de azúcar en sangre, tanto en personas sanas como en quienes tienen prediabetes o diabetes tipo 2. Y el momento importa: el efecto es mayor cuando la caminata comienza justo después de la comida, en los primeros 30 minutos.

Caminar o correr, esa es la cuestión. Foto: Unsplash.

En pacientes con diabetes tipo 2, un estudio interesante comparó dos indicaciones simples. En una de ellas, se aconsejaba a las personas simplemente acumular actividad física a lo largo del día. En la otra, debían caminar diez minutos después de cada comida. La segunda estrategia funcionó mejor para controlar la glucosa posprandial.

Quizás la parte más interesante sea justamente la simplicidad. No hace falta cambiarse de ropa, ponerse zapatillas de correr ni reservar una hora. Los estudios muestran que pequeños períodos de caminata ya logran modificar la curva glucémica. En algunas investigaciones, incluso bloques cortos, distribuidos después de la comida, produjeron un efecto medible.

Un ensayo clínico publicado en 2024 comparó cuatro situaciones durante un día simulado de trabajo: permanecer sentado, alternar entre sentado y de pie, estar de pie o caminar. Quienes caminaron presentaron el pico de glucosa más bajo después del desayuno. En comparación con permanecer sentado, el pico inicial cayó aproximadamente un 12%.

Esto también ayuda a deshacer una idea muy extendida: estar de pie no es lo mismo que caminar. El músculo necesita contraerse. Es el movimiento, y no solo abandonar la silla, lo que parece marcar la diferencia.

La caminata "japonesa" no es una común. Foto: Getty Images

Caminar después de las comidas no trata por sí solo la diabetes, no reemplaza una alimentación adecuada, el ejercicio regular ni los medicamentos necesarios. El beneficio observado es principalmente agudo: suavizar la subida de la glucosa después de la comida. Para modificar la hemoglobina glucosilada, el estado físico, el peso y el riesgo cardiovascular a lo largo de los años, sigue siendo necesaria la constancia.

Tampoco significa que una persona sana deba vigilar obsesivamente cada pico de glucosa. El organismo está diseñado para presentar una elevación de la glucemia después de comer. No toda oscilación es enfermedad.

Pero hay algo atractivo en esta recomendación. La medicina moderna suele hablar de medicamentos sofisticados, dispositivos, algoritmos e intervenciones complejas. Mientras tanto, una de las maneras más simples de ayudar al metabolismo puede comenzar en la puerta de casa.