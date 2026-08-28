Dulce de higo casero: los secretos para lograr una conserva con buen color, textura y sabor tradicional

El dulce de higo es uno de esos clásicos de la cocina casera que atraviesan generaciones. De sabor intenso, textura suave y aroma característico, es una preparación que puede acompañar quesos, tostadas y postres, aunque también puede disfrutarse simplemente a cucharadas.

La receta no requiere ingredientes difíciles de conseguir ni utensilios especiales, pero sí atención durante la preparación. La elección de los higos, la cantidad de azúcar y, especialmente, el tiempo y la intensidad de la cocción son algunos de los factores que determinan el resultado.

El primer paso es seleccionar higos frescos, maduros y firmes. No deben estar demasiado blandos, porque pueden deshacerse durante la cocción, pero tampoco demasiado verdes, ya que tendrán una textura más dura y un sabor menos dulce.

Una vez elegidos, hay que lavarlos cuidadosamente para eliminar restos de tierra o impurezas. En muchas recetas tradicionales se recomienda conservar el pequeño cabito de los higos, ya que puede ayudar a que la fruta mantenga su forma mientras se cocina.

La proporción de azúcar

La cantidad de azúcar es otro de los puntos importantes de la preparación. Si bien existen diferentes recetas y proporciones según el gusto y la tradición familiar, mantener un equilibrio entre la fruta y el azúcar permite obtener un dulce con buena textura y sabor, sin que resulte excesivamente empalagoso.

Algunas preparaciones incorporan también unas gotas de jugo de limón, que aportan un toque de acidez y pueden favorecer la conservación.

Una cocción que requiere paciencia

Una de las claves del dulce de higo está en cocinarlo a fuego bajo y lentamente. De esta manera, los higos pueden absorber el almíbar de forma pareja sin perder su estructura.

La preparación debe manipularse con cuidado. En lugar de revolver enérgicamente, conviene mover suavemente la olla para evitar que los higos se rompan.

Una cocción demasiado intensa puede tener el efecto contrario al buscado: la fruta puede desarmarse y el azúcar puede caramelizarse antes de que los higos alcancen el punto adecuado.

El punto justo del almíbar

El dulce está listo cuando el almíbar adquiere una consistencia ligeramente espesa y brillante. Sin embargo, hay que tener en cuenta un detalle: al enfriarse, el almíbar continuará espesándose.

Por eso, no conviene prolongar la cocción hasta conseguir en la olla la consistencia final que se busca. Si se cocina de más, el resultado puede ser demasiado denso una vez frío.

Una vez terminada la preparación, el dulce se coloca en frascos de vidrio previamente esterilizados. El correcto envasado es importante para favorecer su conservación.

Higos. Foto: Unsplash

Con queso, sobre una tostada o en un postre

El dulce de higo tiene múltiples posibilidades en la cocina. Una de las combinaciones más tradicionales es con queso fresco o semiduro, donde el dulzor y la intensidad de la fruta contrastan con el sabor y la textura del queso.

También puede untarse sobre pan o tostadas, utilizarse para rellenar tartas, acompañar helados o incorporarse a diferentes preparaciones de pastelería. Otra posibilidad es combinarlo con yogur natural.

Prepararlo en casa permite además aprovechar la fruta de estación y recuperar una forma de cocinar ligada a las conservas y a las recetas familiares. En este tipo de preparaciones, como ocurre con tantos dulces tradicionales, el tiempo y la paciencia son parte de la receta.

En base a La Nación/GDA